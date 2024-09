Tradițiile și obiceiurile românești, promovate în Croația. Alina Dobrescu: "Am făcut un calendar de evenimente. Ținem comunitatea aproape" - VIDEO

Alina Dobrescu, președinta Asociației Românilor din Croația și scriitorul Flaviu George Predescu, au dialogat, în cadrul emisiunii Tradiții românești în diaspora, despre obiceiuri, tradiții și sărbători românești în Croația.

"Noi am încercat să organizăm toate evenimentele în jurul tradițiilor și obiceiurilor românești. Am făcut un calendar de evenimente pe care îl respectăm, de aproape patru ani de zile. De exemplu, organizăm evenimente de Mărțișor. Anul acesta, pentru prima dată, am organizat un atelier pentru copii, împreună cu minoritatea bulgară, pentru că există același obicei și în Bulgaria. Am pus copiii celor două minorități în același loc, astfel încât să împărtășească tehnici de realizare a mărțișoarelor, să vadă cum se întâmplă în Bulgaria, cum se întâmplă în România. Avem atelier pentru copii de Paște, organizăm evenimente în jurul Zilei Universale a Iei, a Sânzienelor, în 24 iunie.

Am adus din România ii și portul tradițional românesc. L-am adus aici, în Croația, atât prin parteneriat cu Muzeul Național al Țăranului Român, cât și prin parteneriate private, de exemplu cu comunitatea Mândră Șic din Făgăraș, care reinventează ia într-o ținută modernă.

Organizăm evenimente în jurul Românității Balcanice, de Ziua Românității Balcanice, zi pe care o sărbătorim în 10 mai. Pe perioada verii, de obicei lucrurile sunt puțin mai calme. Copiii sunt plecați în vacanțe, la fel și românii care locuiesc aici și care sunt membrii în comunitatea noastră", spune Alina Dobrescu.

Ateliere de ilustrație de cărți pentru copii



"Din septembrie reluăm evenimentele cu Ziua Limbii Române. Pentru noi este foarte important acest eveniment. Îl organizăm atât la Zagreb, cât și la Rijeka și la Split, în fiecare an. Acum 2 ani am avut invitat, din România, un scriitor român contemporan, un scriitor pentru copii, pe Alec Blenche. Anul acesta va fi alături de noi un alt autor român, Diana Chivu, care va organiza la Zagreb un atelier de lectură și un atelier de ilustrație de cărți pentru copii. Iar la Rijeka, vom organiza, împreună cu elevii de la școlile din Șușnevița, acolo unde se învață dialectul istro-român, un atelier de ilustrație, ținând cont că există această barieră a limbii. Așteptăm în jur de 45 de copii la evenimentul de la Rijeka.

Anul acesta vom aduce din România o expoziție de măști tradiționale de la Coarnele Caprei, din regiunea Moldovei. Vom organiza o expoziție de tablouri făcute manual, special pentru evenimentul nostru, care ilustrează datini și obiceiuri de Crăciun.

În fiecare an, încercăm să organizăm un eveniment major, o dată la trei luni, în jurul tradițiilor și obiceiurilor românești, iar lunar, întâlniri cu copiii s-au întâlniri cu adolescenții, în grupuri mai mici, la nivel regional, astfel încât să ținem comunitatea mai aproape", mai spune președinta Asociației Românilor din Croația.

Tradiții românești în diaspora



Tradiții românești în diaspora este un proiect finanțat de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni prin care se dorește sprijinirea românilor care locuiesc în străinătate să descopere și să redescopere tradiții și obiceiuri românești, prezentate într-o formă creativă și interactivă, beneficiind de expunerea unor experiențe personale, dar și de informații documentate științific, existente în patrimoniul bibliotecilor din România.

Materialele realizate în cadrul acestui proiect nu reprezintă poziția Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, dar vin să sprijine într-o notă originală și bine fundamentată teoretic, misiunea de a încuraja sentimentul de mândrie al românilor, indiferent că se află în țară sau străinătate, pentru valorile tradiționale, laice, creștine sau precreștine.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News