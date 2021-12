Tradiții și superstiții de Revelion. De ce se spune că e bine să porți lenjerie intimă roșie

Cea mai răspândită superstiție de Revelion are legătură cu lenjeria intimă roșie purtată. Se spune că, în noaptea dintre ani, trebuie să purtăm haine noi, dar și lenjerie intimă roșie. Atât hainele noi, cât și lenjeria intimă roșie aduc, conform celor spuse din generație în generație, noroc în dragoste și la bani. În ceea ce privește lenjeria intimă roșie, pare-se că totul a pornit din perioada medievală, când roșul era evitat pentru că era asociat cu "forțele răului". De Anul Nou însă, lucrurile se schimbau pentru că roșul aduce noroc.

Alte tradiții și superstiții de Revelion

Mersul la colindat este, de departe, unul dintre cele mai întâlnite obiceiuri ale finalului de an. Acesta începe încă dinaintea Crăciunului și continuă până în primele zile ale noului an. Românii merg la colindat, în fiecare an, cu Sorcova, Plugușorul, Capra și Ursul. Totodată, până la Sfântul Ion se merge și cu Steaua.

Fetele necăsătorite obișnuiesc, în noaptea de Revelion, să pună într-un vas cu apă un fir de busuioc, o ramură de măr și un ban pentru a-și visa ursitul.

Îndrăgostiții se sărută sub vâsc, la miezul nopții, atât pentru noroc în anul ce vine, cât și pentru o relație fericită și de lungă durată. Tot la miezul nopții, paharele și farfuriile trebuie să fie pline, pentru bogăție în anul următorul.

Cine mănâncă pește în noaptea de Revelion "va trece ca peștele prin apă" în noul an. De cealaltă parte, carnea de pasăre consumată în noaptea dintre ani ar aduce ghinion.

În noaptea de Revelion se spune că e bine să se mănânce 12 boabe de struguri și să se pună 12 dorințe, pentru fiecare lună a noului an.

Tot atunci se desfac și 12 foi dintr-o ceapă, se așază în ordine și se pune pe ele jumătate de linguriță de sare. Foile de ceapă sunt lăsate pe masă până a doua zi dimineață și se crede că, dacă sarea s-a topit toată în anumite luni, înseamnă că acestea vor fi ploioase. În caz contrar, vor fi luni secetoase.

Nu se intră în noul an cu datorii sau fără bani.

Pe 1 ianuarie e de rău augur să se împrumute bani. De asemenea, persoanele care plâng în această zi vor avea un an plin de evenimente triste.

Tot în prima zi din an se primește în casă măcar un copil cu Semănatul. Dupa urarea scurtă, copilul va arunca cu grâu, porumb sau orez, potrivit Antena3.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News