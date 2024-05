Tot ce trebuie să știți despre operația de blefaroplastie chirurgicală

In timp, pleoapele superioare si inferioare sunt afectate de laxitate, muschii se lasa, iar zona ochilor capata un aspect obosit si imbatranit, machiajul nu se mai aseaza corespunzator, iar in anumite cazuri poate afecta si vederea, din pricina ingustarii campului vizual.

Prin interventia de blefaroplastie chirurgicala, realizata in cadrul clinicii Derma Expert, se va corecta excesul de piele si se vor indeparta depozitele de grasime, conferind chipului un aspect vizibil intinerit, realizata in cadrul clinicii Derma Expert, se va corecta excesul de piele si se vor indeparta depozitele de grasime, conferind chipului un aspect vizibil intinerit.

Ce este blefaroplastia chirurgicala?

Operatia de blefaroplastie consta in indepartarea excesului de piele din jurul ochilor, conferind chipului un aspect intinerit si un efect de lifting. In functie de gradul de afectare, pacientii pot opta pentru blefaroplastia superioara, inferioara sau pentru ambele, acestea putand fi realizate simultan sau in interventii separate, cu anestezie locala sau sedare. Totodata, operatia de blefaroplastie poate include si liftingul sprancenelor sau ale colturilor ochilor, precum si umplerea cearcanelor, daca nevoile estetice ale pacientului impun acest lucru.

Aceste aspecte vor fi stabilite in cadrul unei consultatii alaturi de medicul chirurg plastician, care va oferi pacientului toate informatiile legate de procedura, pregatirea pre operatorie, precum si ingrijirea post operatorie. Asadar, consultatia initiala este extrem de importanta pentru ca pacientul va afla direct de la medic toate informatiile legate de procedura, timpul de recuperare si rezultatele interventiei.

Operatia de blefaroplastie superioara este una destul simpla pentru medicul plastician, se realizeaza sub anestezie locala si dureaza in jur de 30 de minute. Inainte de interventie, medicul va trasa zona de excizie a excesului cutanat, ce urmeaza sa fie indepartat chirurgical. Dupa ce excesul de piele a fost eliminat, va urma sutura si aplicarea bandajului local.

Operatia de blefaroplastie inferioara impune sedarea pacientului, intrucat este o interventie de o complexitate mai mare, ce isi propune eliminarea cearcanelor si a pungilor de grasime. In timpul procedurii, pacientul trebuie sa stea cu ochii deschisi, ceea ce ar fi imposibil fara sedare, din pricina reflexului de clipire.

In timp ce la blefaroplastia superioara, inciziile se fac la nivelul santului palpebral superior, iar la pleoapa inferioara se fac la 2 - 3 mm sub marginea genelor. Pielea se separa de muschiul subiacent, se extrag "pungutele" de grasime in exces, iar surplusul de piele se indeparteaza. Sutura se face cu fire foarte fine, iar cicatrizarea se obtine in aproximativ 5 - 7 zile.

Exista, deasemenea, asociat acestei operatii o serie de interventii menite sa corecteze anumite defecte si sa confere un aspect intinerit, precum umplerea cearcanelor cu grasime proprie sau cantopexia, ce presupune ridicarea coltului cazut al ochilor.

In functie de tipul interventiei, medicul plastician va recomanda un set de analize inainte, consult oftalmologic sau cardiac.

Ce riscuri implica operatia de blefaroplastie?

Ca orice interventie chirurgicala, si operatia de blefaroplastie implica anumite efecte adverse, precum vanataile, inflamatia din zona ochilor si disconfort local. De asemenea, pacientii vor experimenta sensibilitatea la lumina sau “vederea in ceata” cateva zile post operator.



Cat dureaza recuperarea dupa blefaroplastie si cand sunt vizibile rezultatele?

Edemul si echimozele ce apar dupa interventia chirurgicala de blefaroplastie dispar in decursul a aproximativ 30 de zile. Este recomandat sa intrerupeti activitatea la locul de munca sa stati departe de ecranul calculatorului cel putin in primele 3 zile. Activitatea fizica intensa poate determina cresterea tensiunii arteriale, favorizind aparitia sangerarii, de aceea trebuie sa renuntam la activitatea fizica pentru o vreme. Intrucat ochiul este usor mai sensibil la soare si vant, este recomandata purtarea ochelarilor de protectie pana la trecerea vanatailor.

Firele de sutura se extrag la 7-10 zile dupa interventiei, in urma ramanand o cicatrice fina si subtire. Primele rezultate ale procedurii pot fi remarcate dupa retragerea partiala a inflamatiei, deci dupa aproximativ o saptamana, insa aceasta poate persista pana la 1 luna dupa procedura si este absolut normala.

Desi multi pacienti se tem de cicatricile care raman dupa blefaroplastie, trebuie sa stiti ca sutura este una extrem de fina, astfel incat va fi aproape invizibila. Complementar, in clinica Derma Expert pot fi realizate proceduri laser special pentru rejuvenarea zonei perioculare si mentinerea rezultatelor blefaroplastiei timp indelungat.

Programati acum o consultatie cu unul dintre medicii chirurgi din clinica Derma Expert, pentru a afla cum puteti obtine un aspect revitalizat si natural al ochilor!

Despre Clinica Derma Expert:

Derma Expert este o clinica de dermatologie si estetica medicala de top din Bucuresti, specializata in oferirea de tratamente avansate si personalizate pentru toate tipurile de probleme ale pielii. Cu o echipa de specialisti dedicati si echipamente de ultima generatie, Derma Expert este dedicata imbunatatirii sanatatii si frumusetii pacientilor sai. Situata intr-o locatie centrala si accesibila, clinica Derma Expert combina tehnologia de ultima ora cu expertiza echipei medicale pentru a asigura cele mai bune rezultate pentru pacienti.

Portofoliul de tratamente cuprinde o gama larga de proceduri dermatologice si estetice, inclusiv terapii laser, tratamente pentru acnee, rejuvenare faciala si corporala, si multe altele. In plus, clinica Derma Expert este cunoscuta pentru abordarea sa prietenoasa si empatica, oferind suport continuu si consiliere profesionala pe tot parcursul protocolului de tratament.

