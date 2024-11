TikTok, "mașină de spălat creiere? Ar putea da noul președinte al României?! Puterea unui algoritm dubios

În contextul alegerilor prezidențiale din România din 2024, platforma TikTok se pare că a jucat un rol semnificativ în conturarea preferințelor electorale, influențând în mod direct rezultatele surprinzătoare ale scrutinului.

TikTok, o aplicație plină de dansuri și provocări virale, pare că a devenit una dintre cele mai puternice platforme de influență, capabilă să redefinească modul în care se face campanie electorală.

Pentru că, la cum arată rezultatele din turul I al alegerilor prezidențiale, nu mai vorbim doar despre conținut distractiv, ci despre un ecosistem digital care hrănește rapid emoții, formează opinii și influențează decizii.

TikTok e o mașinărie digitală extrem de sofisticată, construită în jurul unui algoritm care pare să știe mai multe despre utilizatorii săi decât știu ei înșiși.

Acest algoritm, cunoscut sub numele de For You Page (FYP) este inima aplicaiei, responsabil pentru viralizarea conținutului, formarea tendințelor și, în mod surprinzător, influețarea deciziilor - de la ce mănânci, ce mai dansezi, până la... ce votezi.

Algoritmul se bazează pe inteligența artificială și învățarea automată pentru a personaliza conținutul fiecărui utilizator.

Criticii platformei susțin că TikTok are un potențial periculos, pentru că poate manipula utilizatorii, mai ales cei tineri, care petrec ore întregi scufundați în conținutul generat de algoritm.

Un videoclip bine plasat pe o platformă de "spălare pe creier" nu este o metodă exagerată.poate deveni viral în câteva ore, răspândind un mesaj politic mai rapid și mai eficient decât orice campanie clasică.

În România, acest fenomen a fost ilustrat perfect de succesul surprinzător al candidatului independent Călin Georgescu în alegerile prezidențiale, care a reușit să obțină un procent semnificativ de voturi, depășind orice așteptare.

Călin Georgescu, în vârstă de 62 de ani, a utilizat intens platforma TikTok pentru a-și promova mesajele și a ajunge la un public larg, în special tinerii.

Strategia sa a inclus videoclipuri scurte și captivante, în care și-a prezentat viziunea politică și soluțiile propuse pentru problemele actuale ale României.

Această abordare i-a permis lui Călin Georgescu să se facă tot mai cunoscut într-un timp scurt și să mobilizeze un segment semnificativ al electoratului.

Conform datelor preliminare, după centralizarea a 89,60% dintre buletinele de vot, Călin Georgescu a obținut 22% dintre voturi, situându-se pe locul al doilea, după Marcel Ciolacu, care a obținut 23,2% (datele avute la ora redactării articolului).

Acest rezultat este cu atât mai remarcabil cu cât, în sondajele premergătoare alegerilor, Georgescu era creditat cu procente mult mai mici.

Cu algoritmi care ghicesc ce vrei să vezi, TikTok este un adevărat tun de influență. Spre deosebire de alte platforme, TikTok funcționează ca o cameră de ecou în care utilizatorii sunt expuși constant conținutului care le confirmă preferințele și convingerile.

În campania lui Călin Georgescu acesta a folosit videoclipuri scurte cu mesaje captivante pentru urechile românilor sătui de discursuri goale și perfecte pentru platforma unde atenția utilizatorilor durează doar câteva secunde.

Rezultatul? O mobilizare impresionantă a tinerilor alegători care poate fi atribuită în mare parte acestei strategii digitale.

Practic... pare că Georgescu a vorbit "pe limba TikTok", iar asta i-a oferit acces direct la generația care își construiește convingerile în funcție de ce vede pe ecran în câteva secunde.

Pericolul algoritmului TikTok?

TikTok poate transforma rapid un utilizator necunoscut într-o vedetă sau un mesaj banal într-un fenomen viral. În politică, această influență este deosebit de puternică, deoarece mesajee scurte, care apelează la emoție și ușor de înțeles prind mai bine decât discursurile lungi și complicate.

Apoi, algoritmul poate fi folosit pentru manipulare, amplificând dezinformarea sau conținutul partizan.

