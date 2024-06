Thea Haimovitz demontează cel mai cunoscut mit despre acnee: Eu nu am cunoscut persoane care să confirme / video

Thea Haimovitz a descris acneea ca fiind o afecțiune de piele foarte dificilă și cu care se poate trăi mulți ani. Aceasta a subliniat că tratarea acneei este complicată, deoarece implică atât gestionarea coșurilor, cât și a structurii pielii. Dacă oamenii nu au răbdare pentru tratamente îndelungate, apar justificări de genul: „acneea se moștenește".

„Acneea se moștenește sau este genetică? A venit la mine o fată care avea un ten destul de acneic, i-am dat câteva sfaturi și mi-a spus foarte relaxată: „Nu este nevoie pentru că și mama mea și bunica mea au avut o perioadă, exact la vârsta pe care o am eu acum - și nu era adolescentă - cu probleme exact cum am eu acum și deodată o să treacă. Brusc, într-o zi, o să mă trezesc și nu o să le mai am pentru că așa a pățit bunica și așa a pățit și mama.”, Și nu am mai avut loc de întors, să mai fac o recomandare, un comentariu. N-am putut.”, a spus Mirela Vescan.

„Acneea este cea mai perversă și cea mai parșivă boală de piele pe care eu o cunosc. Mereu am spus nu e nici cal, nici măgar, nici nu primești concediu medical sau scutire. Se poate trăi bine mersi 40-50 de ani cu acneea, dacă asta e ceea ce vrem. Este atât de greu de vindecat pentru că este o confluența între faptul că te ocupi de coșuri și este o confluența între faptul că te ocupi de structura pielii.

Dacă dai banii pe niște situații sau dacă te-ai apucat și, de exemplu, la tratamentul acenic în primele două, trei luni te ocupi doar de structura pielii, dacă tu nu mai ai răbdare, atunci este de preferat să apară o teorie de genul: așa au pățit și mama și bunica și le-a trecut.", a spus Thea Haimovitz.

Acneea nu se vindecă singură

Thea Haimovitz a explicat că, în zilele noastre, acneea nu mai dispare de la sine atât de ușor, mai ales la persoanele mature. Ea nu se vindecă singură și pielea poate deveni un mediu favorabil pentru aceasta.

„Astăzi, din păcate, acneea nu mai trece atât de ușor. Eu nu am cunoscut persoane, mai ales persoane mature, care s-au vindecat de acnee de la sine. Cunosc persoane care au astăzi 60 de ani și care au niște povești din tinerețe, dar în niciun caz nu vorbesc de cazuri de acnee dobândite sau cu care au stat zeci de ani pe față și într-o zi s-au vindecat.

Doar dacă rămâi însărcinată și, într-adevăr, ceva se schimbă, schimbi o cremă. Acneea nu se vindecă singură, pielea învață să aibă acnee, va produce acnee și mai mult decât atât, se va transforma într-un mediu fertil în așa fel încât acneea să poată trăi pe piele. Iar cei care au acnee nu au viziunea propriului tegument fără acnee. Tu când începi procesul de vindecare, de fapt, nu te vezi la capătul procedeului cu pielea vindecată.", a spus Thea Haimovitz la emisiunea „Mi-Th Influencer" de pe DC NEWS, DC NEWS TV și Spectacola.

