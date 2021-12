Odată cu o tentativă de jaf la casa senatorului Marius Marinescu, a ieșit la suprafață faptul că orice iubitor de animale poate primi amendă dacă însoțitorul său necuvântător îi deranjează pe vecini.

”Dețin o informație foarte utilă pentru iubitorii de animale din Sectorul 1. Este o hotărâre de Consiliu, care amendează cu o sancțiune între 300 și 500 de lei, dacă câinele latră, dacă pisica miaună sau dacă papagalul cântă. Cine face acest lucru? Poliția locală! Este o hotărâre din 2008 care se aplică.

Săptămâna trecută, pe data de 29, am fost la televiziune, la Realitatea, de la ora 23 până la ora 1 dimineața și când am venit acasă era poarta de la imobil deschisă, m-am uitat mai atent, închizătoarea era dată peste cap, ruptă, am chemat poliția și am făcut demersurile care se fac. Niște hoți au încercat să îmi spargă casa, nu au reușit fiindcă aveam alarmă la casă, dar au pătruns în curte și a doua zi am sunat la poliția comunitară să îi întreb, pentru a avea încă cel puțin un câine comunitar de pază, având deja un câine bătrân în imobil.

Cei de la Poliția Locală mi-au spus că pot aduce, dar dacă latră câinele și sesizează vecinii sau se autosesizează Poliția, dacă trece pe stradă, vă amendăm în fiecare zi până renunțați la a avea câine”, ne-a declarat senatorul Marius Marinescu.

Ce spune legea și cât este amenda

Marius Marinescu s-a arătat uimit de răspunsul primit din partea autorităților, care au fost ferme în privința dreptului de a deține un animal. Senatorul ne-a furnizat hotărârea de Consiliu care prevede faptele așa zise ilegale și sancțiunile care se aplică în aceste cazuri. Cităm și noi din textul hotărârii 131 din 2008:

”Art.1. Constituie contravenţii săvârşirea de către persoanele fizice şi juridice, următoarele fapte, dacă nu au fost comise în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:

a) Neluarea măsurilor corespunzătoare de către deţinătorii de animale (câini, pisici, animale economice etc.) în vederea eliminării disconfortului fizic sau psihic provocat colocatarilor sau vecinilor, prin numărul, agresivitatea sau zgomotele produse de animale sau prin lipsa de igienizare, concretizată prin neîndepărtarea mizeriei sau a mirosurilor neplăcute, provenite de la animale”, se arată în decizia Consiliului Sectorului 1.

Având în vedere cele expuse, hotărârea mai prevede următoarele:

”Art. 2. Faptele prevăzute la art. 1 se sancţionează după cum urmează: a) Faptele săvârşite la art. 1 literele a, d şi f se sancţionează cu amendă de la 25 lei la 500 lei”.

Marius Marinescu face un apel către primarul sectorului 1, Clotilde Armand, consilierii locali ai Sectorului 1 și Prefectul Capitalei pentru a elimina acest articol abuziv.