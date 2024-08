”Tensiune foarte mare în societate. Arată a război”. Ministrul Rafila, avertisment: Trebuie să înceteze. Supune oamenii unui risc extrem de mare în viitor

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a vorbit despre situația tensionată din ultima perioadă din domeniul sănătății.

„S-a ajuns la o tensiune foarte mare în societate. Medicii se ceartă cu medicii pentru că vedem războiul dintre Colegiul Medicilor și medicii legiști”, a precizat Anca Alexandrescu, moderatoarea emisiunii ”Culisele Statului Paralel” de la Realitatea PLUS.

Rafila: Nu știu dacă e chiar un război.

Alexandrescu: Păi, așa pare.

Rafila: Da, pare.

Alexandrescu: Comunicate și declarații publice care arată a război. Apoi este un război între medici și presă. Vi se pare normal ca medici dintr-un spital să semneze un protest și să se adreseze Colegiului Medicilor împotriva unor jurnaliști, spunând că au creat un grup infracțional organizat? Apoi este un război al medicilor contra pacienților care îndrăznesc să vorbească. De ce, domnule ministru, s-a ajuns aici? Nu trebuie să fie pacientul în centrul preocupării medicului?

Preocuparea medicului

Rafila: Absolut. Cred că pacientul trebuie să fie și în centrul preocupării presei și al medicilor. Noi trebuie să înțelegem un lucru: medicii fără să aibă pacienți nu au ce face. Cu siguranță pacienții nu pot să aibă servicii medicale decât dacă ele sunt realizate de către medici și, bineînțeles, asistenții medicali. Această polarizare trebuie să înceteze pentru că ea supune oamenii din România, care acum nu sunt pacienți, unui risc extrem de mare în viitor, nu într-un viitor foarte îndepărtat, pentru că se creează presiune publică și s-au creat circumstanțe de denigrare constantă a întregului corp medical pentru situația de la Pantelimon.

(...) Apropo de reclamația unor medici în care dumneavoastră, câțiva jurnaliști, ați fost reclamați la Colegiul Medicilor ca făcând parte dintr-un grup infracțional organizat. Eu atunci am discutat cu Victor Ciutacu și am avut o intervenție chiar în emisiune la el în care am dezavuat foarte clar acest lucru pentru că mi se pare total nefiresc, total nepotrivit să poți să faci o astfel de afirmație. Acești oameni, dacă au făcut afirmația, cred că nu și-au dat seama cui o adresează. Ce treabă are Colegiul Medicilor cu jurnaliștii? A fost absolut deplasată și asta a fost și poziția mea publică în emisiune la domnul Ciutacu.

A fost o poziție deplasată și eu chiar l-am sfătuit pe unul dintre cei care au făcut acest lucru, pe directorul medical, să își ceară scuze. Mie mi se pare total nepotrivit și dumneavoastră ca orice cetățean aveți dreptul să reacționați din punct de vedere legal împotriva unor astfel de declarații care vă pun într-o situație sau lumină defavorabilă. Cred că trebuie să ne dăm seama că suntem medici, suntem cadre universitare, dacă vreți, iar limbajul pe care îl folosim, modul în care ne exprimăm trebuie să reflecte, totuși, profesională și faptul că lucrăm cu pacienți și cu studenți.

Consiliul Superior de Medicină Legală, acuzat de Colegiul Medicilor din România

Colegiul Medicilor din România acuză Consiliul Superior de Medicină Legală de încălcarea gravă a drepturilor medicilor de la Spitalul Pantelimon.

„(...) Prin modul în care conducerea Consiliului Superior de Medicină Legală a prezentat în spaţiul public concluziile unui raport medico-legal efectuat într-o anchetă în curs, fără a respecta dreptul celor doi medici de a face obiecţiuni la concluziile raportului medico-legal, şi expunând public procentul de vinovăţie de 99%, a încălcat în mod grav drepturile medicilor inculpaţi la un proces echitabil, cu nerespectarea prezumţiei de nevinovăţie, atât timp cât cauza este nefinalizată, la acest moment, cu un rechizitoriu de trimitere în judecată, şi a realizat o nepermisă hotărâre de condamnare în spaţiul public a medicilor anchetaţi, în contradicţie cu normele deontologice profesionale, antepronunţându-se în dosar”, a precizat Colegiul Medicilor din România într-un comunicat.

Reamintim că două doctoriţe de la Spitalul Pantelimon au fost arestate preventiv, fiind acuzate de procurori că ar fi provocat decesul unui pacient internat la terapie intensivă. Acestea ar fi scăzut intenţionat doza de noradrenalină, cu rol în menţinerea tensiunii arteriale, conform Agerpres.

