Țara care a găsit soluția pentru stimularea producției locale. Va restricționa importul de laptopuri

Citește și: Cutremur pe piața semiconductorilor. Qualcomm pregătește oferta pentru a cumpăra Intel

India ar urma să limiteze importurile de echipamente IT (laptopuri, tablete și computere personale), începând din luna ianuarie 2025, ceea ce ar putea obliga companii precum Apple să crească producția locală, au declarat pentru Reuters două surse guvernamentale.



Dacă va fi implementat, planul ar putea perturba o industrie cu o valoare cuprinsă între opt și zece miliarde de dolari și ar modifica dinamiza pieței de hardware IT din India, care se bazează puternic pe importuri.



Însă un plan similar a fost abandonat anul trecut, ca urmare a criticilor venite de la companii și din SUA. Între timp, India a monitorizat importurile via un sistem care va expira la finele anului și a cerut firmelor să solicite noi autorizații de importuri pentru anul următor.

Importurile, doar cu autorizare de la Ministerul Tehnologiei Informației

Sursele citate de Reuters susțin că, de data aceasta, Guvernul de la New Delhi crede că a dat industriei suficient timp pentru a se adapta. Potrivit unei surse, Guvernul indian va începe, săptămâna următoare, consultările cu toate părțile implicate și, dacă va fi nevoie, ar putea amâna implementarea datei la care vor intra în vigoare restricțiile, cu câteva luni.



Conform sistemului actual, importatorii de laptopuri sunt liberi să importe cât de multe diapozitive vor, după un proces automat de înregistrare online.



Sursele susțin că Ministerul Tehnologiei Informației de la New Delhi lucrează la un nou sistem de autorizare a importurilor, conform căruia companiile vor trebui să obțină aprobări prealabile pentru importurile lor.



Industria de hardware IT din India este dominată de companii precum HP, Dell, Apple, Lenovo și Samsung, iar aproximativ două treimi din cererea Indiei este acoperită prin importuri, din care o parte importantă vin din China. Firma de consultanță Mordor Intelligence estimează că piața de hardware IT din India se ridică la aproape 20 de miliarde de dolari, din care cinci miliarde de dolari este producția locală.



Guvernul de la New Delhi analizează posibilitatea de a introduce standarde minime de calitate conform ”regimului obligatoriu de înregistrare” pentru laptopuri, tablete și computere personale, ca o modalitate pentru a elimina dispozitivele cu o calitate redusă, a spus unul din oficialii citați de Reuters.

”Lucrăm la astfel de restricții pentru că tratatele globale ne împiedică să impunem tarife la laptopuri și tablete. Asta ne lasă puține opțiuni pentru a limita importurile”, a spus un al doilea oficial.



Restricționarea importurilor ar fi o veste bună pentru producătorii care lucrează pe bază de contract, cum este Dixon Technologies, care au acorduri cu mari firme precum HP și produc laptopuri și computere în India. Obiectivul celor de la Dixon este acela de a răspunde la 15% din cererea totală din India, conform Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News