Cutremur pe piața semiconductorilor. Qualcomm pregătește oferta pentru a cumpăra Intel

Vineri după-amiază, The Wall Street Journal a raportat că Intel a fost abordat de Qualcomm, un alt gigant din industria cipurilor, cu privire la o posibilă achiziție. Deși orice acord este descris ca fiind „departe de a fi sigur,” conform surselor anonime citate de publicație, acesta ar reprezenta o cădere semnificativă pentru o companie care a fost mult timp cea mai valoroasă din domeniul cipurilor, bazându-se în mare parte pe tehnologia sa de procesoare x86, care ani la rând a depășit cipurile Arm ale Qualcomm în afara spațiului telefoanelor mobile.

The New York Times a confirmat raportul vineri seara, adăugând că „Qualcomm nu a făcut încă o ofertă oficială pentru Intel”, a transmis The Verge într-un articol. Dacă un acord ar fi realizat — și ar trece de verificările autorităților care reglementează competiția la nivel mondial — ar reprezenta un succes imens pentru Qualcomm, care a reintrat pe piața procesoarelor desktop anul acesta ca parte a strategiei PC-urilor AI de la Microsoft, după ani de monopol în sectorul procesoarelor mobile.

Ghinion și în spațiul PC, dar și în cazul consolelor

În timp ce principalul rival al Intel, AMD, a avut și el perioade dificile și a trebuit să revină în forță, gamerii au sprijinit AMD în fiecare etapă a acestui proces. Cu excepția consolei Nintendo Switch, ale cărei procesoare sunt fabricate de Nvidia, fiecare consolă de jocuri majoră din ultimul deceniu a fost echipată cu un cip AMD — iar Intel, se pare, a pierdut oportunitatea de a schimba această situație în cazul unui eventual PlayStation 6 sau a următoarei generații marca Xbox.

Recent, Intel a pierdut, de asemenea, o parte din încrederea gamerilor pe PC, după ce două generații de procesoae de top s-au dovedit vulnerabile la erori ciudate, deși compania a fost de acord să extindă garanțiile pentru mai mulți ani și a emis actualizări care ar putea preveni daunele. Din păcate pentru păgubiți, odată ce au apărut, daunele nu mai sunt reversibile.

De ce se prăubșește Intel

Multe dintre problemele Intel sunt legate de leadershipul în domeniul siliconului, nu doar de producție sau profituri — compania nu este încă un jucător important în sectorul cipurilor pentru servere AI, unde Nvidia domină, și nici măcar unul remarcabil ca AMD. Chiar și încercările sale de a produce propriile plăci grafice pentru gameri și creatori nu au reușit să impresioneze până acum.

Și, deși Qualcomm, AMD și Apple sunt încă jucători mai mici pe piața laptopurilor, Intel a trebuit deja de două ori să-și regândească modul în care își produce cipurile de top pentru laptopuri, pentru a combate avantajele aparente ale competitorilor în ceea ce privește durata de viață a bateriei și graficile integrate care sunt net superioare când vine vorba de adversari. Rămâne de văzut dacă noile sale cipuri Lunar Lake vor avea succes începând din octombrie și ulterior.

Intel a fost cândva regele jocului

Intel, odată lider incontestabil în industria cipurilor datorită tehnologiei sale x86, este acum o țintă de achiziție pentru gigantul Qualcomm, un rival istoric axat pe cipuri mobile. După decenii în care Intel a dominat piața procesoarelor și a fost sinonim cu inovația, declinul său pe fondul problemelor cu liderii din silicon, pierderii terenului în fața AMD și Nvidia și eșecurilor în sectorul AI, sugerează o schimbare majoră în peisajul tehnologic global.

