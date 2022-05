Survivor România, nouă eliminare. TJ Miles, Oana Ciocan și Mari Fica, nominalizați

TJ Miles, Oana Ciocan și Mari Fica, nominalizați

TJ Miles a fost nominalizat de grup. Ionuț Popa și Alex Nedelcu s-au salvat pentru că au avut cel mai bun timp pe traseu. Cei doi au făcut câte o nominalizare directă: Oana Ciocan și Mari Fica.

Amintim că CRBL a părăsit competiția Survivor în ediția din 18 aprilie. După ce s-a întors în România, artistul a făcut primele declarații despre experiența pe care a trăit-o în cadrul reality-show-ului. „Primul lucru a fost să vorbesc cu fetele mele, Elena şi Alesia, cu familia mea, după care să mănânc ceva bun, dar nu chiar ce voiam eu, pentru că nu puteam din punct de vedere medical şi, bineînţeles, duş”, a spus CRBL. „Sunt mai bine, mă recuperez şi încerc să-mi aduc aminte ce înseamnă să revin la normalitate, mâncare, somn, telefon etc. Am slăbit 15 kg şi o să încerc o viaţă mult mai echilibrată şi mai sănătoasă. Vreau să mă bucur mai mult de viaţă”, a mai declarat artistul. De asemenea, CRBL și-a anunțat fanii că are în plan o serie de proiecte: „Bineînţeles că am o listă întreagă de proiecte, atât muzicale, cât şi de business.”

Ce face Laura Giurcanu cu banii câștigați la Survivor

Laura Giurcanu a spus ce va face cu banii pe care i-a câștigat în perioada în care a participat la emisiunea Survivor: „Am un plan și anul acesta am să-l duc la capăt, îndeplinindu-mi această dorință foarte profundă. Îmi doresc să îmi iau primul apartament și să-mi construiesc acel acasă.”

Despre lecțiile pe care le-a învățat în cadrul emisiunii, Laura Giurcanu a declarat: „În primul rând, sunt foarte recunoscătoare pentru viața mea, fix așa cum este, chiar și pentru momentele care vin cu provocări. Am înțeles că sunt adaptabilă și curioasă, iar noua perspectivă cu totul asupra vieții este plină de bucurie și energie bună!”

„Zilele de joc erau grele, pentru că se întâmplau într-o căldură arzătoare și devenea cu atât mai greu să lupți și să alergi, iar apoi să îți și încurajezi colegii, când nu prea mai aveai oricum resurse de energie”, a mai spus Laura Giurcanu într-un interviu.

