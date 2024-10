Surpriză majoră: Printre susținătorii lui Ciucă de la Antena 3 CNN s-a aflat o personalitate extrem de importantă / video

Este vorba despre Excelența Sa Adrian Zuckerman, ambasador SUA în România între 2019 și 2021. Avocat renumit în New York, ambasadorul Adrian Zuckerman s-a născut în România şi a imigrat în Statele Unite ale Americii la vârsta de nouă ani, împreună cu părinţii săi, Emil şi Aura. Diplomatul vorbeşte fluent limba română, fiind un bun cunoscător al realităţii din țara noastră.

Zuckerman a fost nominalizat pentru acest post de ambasador al SUA în România de preşedintele Donald Trump. În 2021, ambasadorul Adrian Zuckerman a primit Ordinul „Steaua României”.

În septembrie 2024, E.S. Adrian Zuckerman, într-un interviu pentru DC News, vorbea despre prioritățile viitorului președinte al României.

Adrian Zuckerman a vorbit despre importanța economiei în contextul alegerilor din România, menționând că problema principală este reprezentată de companiile de stat, care pierd miliarde de euro anual și sunt susținute de subvenții guvernamentale. Potrivit ambasadorului, această situație duce la taxe mai mari și afectează negativ economia.

„România poate să fie cea mai puternică economie din Europa”

Adrian Zuckerman a punctat că un candidat la președinție trebuie să înțeleagă atât economia, cât și apărarea, deoarece o economie puternică susține o apărare solidă și invers. De asemenea, el a evidențiat potențialul neexploatat al României în resurse naturale care ar putea transforma țara într-o putere economică.

„Ați avea încredere într-un candidat la prezidențiale care ar înțelege economia?", a întrebat Bogdan Chirieac.

„Trebuie înțeleasă economia... Economia și apărarea. Nu poți să ai o apărare puternică dacă nu ai o economie puternică și dacă ai o economie puternică trebuie protejată cu militari puternici. Nu poți să ai una fără alta.

Știu că premierul Ciucă spunea că vrea să facă aici o economie similară cu a Coreei de Sud, cum s-a dezvoltat ea după război. Ar fi ceva magnific. Așa trebuie!

Piața liberă care nu există aici, e limitată, sunt prea multe piedici de la Guvern. Trebuie un plan economic. Întreb pe toată lumea: „Care e planul economic?”. Se uită la mine și încep să radă și spun: „Nu există!”. Întreb: „De ce?”.

Nu știu ce vor românii să vadă, dar ce aș vrea eu să vad este ca toți candidații să spună poporului român: „Ăsta e planul meu să dezvolt România. Eu vreau să fie România în 5 ani la punctul ăsta: cea mai puternică economie din Europa”. Poate să fie.

România are cel mai mare depozit de cupru din lume. Minele au fost închise. (...) E numai o companie care a scos gaz din Marea Neagră. România are cele mai mari depozite de gaz sub mare și nu sunt dezvoltate. L-au dat afară pe Chevron, l-au dat afară pe Exxon, acum spun că fac ceva acolo. Să vedem ce se întâmplă.”, a spus Excelența Sa Adrian Zuckerman.

„Ce le zic tuturor candidaților este să spună care e viziunea lor militară și economică. Să ridici taxele nu e un plan economic, să spui că e o gaură în buget nu e un plan economic și dacă nu au oameni care pot să înțeleagă economia, trebuie să aducă. Sunt mulți care înțeleg, sunt mulți oameni deștepți care înțeleg economia. Trebuie să fie un plan.”, a spus Excelența Sa Adrian Zuckerman la DC News și DC News TV.

