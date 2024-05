Superalimentul care ți-ar putea prelungi viața și te-ar putea proteja împotriva bolilor. Ce spun experții de la Harvard

Experții sunt de acord că dieta mediteraneană este unul dintre cele mai sănătoase modele nutriționale existente și că ar putea reduce riscul de a suferi de numeroase patologii sau chiar de a muri prematur. Aceste proprietăți se datorează în mare măsură unui echilibru optim de nutrienți și compuși benefici, dar se explică parțial și prin prezența proeminentă a unor alimente (uneori denumite colocvial „superalimente”) precum uleiul de măsline.

Risc redus de mortalitate și boli

Utilizarea uleiului de măsline a fost recomandată în mod special pentru efectele sale pozitive asupra sănătății cardiovasculare, documentate pe larg în literatura științifică. Cu toate acestea, cercetări mai recente au raportat și multe alte beneficii, cum ar fi reducerea mortalității timpurii și a deceselor din cauze precum cancerul, bolile neurodegenerative sau chiar bolile respiratorii.

Conform unui articol de pe portalul despre Sănătate al Universității Harvard (Statele Unite), acesta era rezultatul unui studiu publicat în 2022 în revista specializată Journal of the American College of Cardiology. Cercetarea a fost realizată pe un eșantion de 92.000 de adulți din Statele Unite, pe o perioadă de 28 de ani de monitorizare, și a relevat că cei care consumau cantități mai mari de ulei de măsline, în mod obișnuit, aveau un risc cu 19% mai mic de moarte prematură, un risc cu 19% mai mic de mortalitate prin boli cardiovasculare, un risc cu 17% mai mic de mortalitate prin cancer, un risc cu 29% mai mic de mortalitate prin boli neurodegenerative (cum ar fi Alzheimer sau Parkinson) și un risc cu 18% mai mic de mortalitate prin boli respiratorii.

Autorii studiului au descoperit că înlocuirea zilnică a altor tipuri de grăsimi din alimentație cu ulei de măsline, reduce mortalitatea cu valori cuprinse între 8% și 34%.

Acizi grași sănătoși și antioxidanți

Caracteristica uleiului de măsline care se crede că stă la baza acestor rezultate este, în principal, conținutul său ridicat de acizi grași mononesaturați. Când înlocuiesc grăsimile saturate, acest tip de acizi grași ajută la reducerea colesterolului LDL (colesterol rău).

De asemenea, există cercetări (precum cea publicată în Arteriosclerosis, Thrombosis & Vascular Biology în 2006) care au descoperit că un consum obișnuit de acid oleic, principalul acid gras mononesaturat prezent în uleiul de măsline, poate reduce biomarkerii inflamatori din organism. Se știe că inflamația generalizată joacă un rol în dezvoltarea unor patologii precum bolile cardiovasculare și neurodegenerative.

Aceste efecte antiinflamatorii pot fi amplificate de conținutul de antioxidanți din uleiul de măsline, cum ar fi un compus numit oleocanthal. Conform unui studiu din 2011 publicat în revista Current Pharmaceutical Design, această substanță poate avea un efect antiinflamator similar cu cel al medicamentelor precum ibuprofenul.

Uleiul ca parte a dietei

Ca întotdeauna când vorbim despre alimente benefice, pentru a beneficia de toate proprietățile pozitive ale uleiului de măsline, trebuie să încorporăm consumul său într-o dietă variată, echilibrată și sănătoasă. De aceea, unul dintre cele mai bune moduri de utilizare a acestui ingredient fundamental al gastronomiei mediteraneene este înlocuirea altor surse de grăsimi mai puțin sănătoase, cum ar fi untul.

De asemenea, trebuie să avem în vedere că un exces de calorii din orice sursă (fie că provin din grăsimi, proteine sau carbohidrați) poate duce la creșteri în greutate pe termen lung, cu riscul ulterior de supraponderalitate și obezitate (și efectele acestora asupra markerilor inflamatori). De exemplu, băuturile îndulcite nu conțin grăsimi, dar totuși sunt asociate clar cu epidemia de obezitate din Statele Unite, în prezent.

Având în vedere toate acestea, calitățile unice ale uleiului de măsline îl fac un element indispensabil în bucătăria noastră și o modalitate excelentă de a aduce dieta aproape de modelul mediteranean, unul dintre cele mai sănătoase din lume, potrivit 20minutos.es.

