SUA refuză Ucraina de teama escaladării conflictului cu Rusia

Administrația președintelui Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, nu intenționează să se conformeze cererii Kievului de a transfera drone avansate de atac în Ucraina.

Ziarul Wall Street Journal scrie că Departamentul Apărării al SUA consideră că utilizarea dronelor Grey Eagle MQ-1C de către forțele armate ucrainene ar putea provoca o intensificare suplimentară a conflictului și ar putea semnala Moscovei undă verde pentru Statele Unite ale Americii la atacuri pe teritoriul Rusiei.

Potrivit unor surse citate de cotidianul american, îngrijorarea crește și la Washington cu privire la soarta sistemelor de armament și a tehnologiilor militare trimise în Ucraina, care riscă să ajungă în mâinile unor grupuri armate sau țări adverse.

Un purtător de cuvânt al General Atomics, producătorul dronelor în cauză, a confirmat că a fost informat de decizia de la Casa Albă, dar a refuzat să comenteze zvonurile.

Publicația ucraineană, The Kiev Independent, a adăugat pe Twitter:

”Deși nu este esențial pentru decizie, oficialii americani și-au exprimat îngrijorarea că tehnologia din drone ar putea fi furată pe câmpul de luptă, a raportat WSJ. Atât Kievul, cât și membrii congresului american au împins administrația Biden să furnizeze Ucrainei dronele”.

⚡️Wall Street Journal: US won't provide Ukraine advanced Gray Eagle MQ-1C drones.



Biden's administration had concerns the drones could escalate the war by allowing Ukraine to hit targets in Russia, the WSJ reports, citing unnamed officials and people familiar with the matter.