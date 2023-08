Evenimentul atât de îndrăgit de gurmanzi și nu numai va avea loc în Grădina Publică, în perioada 31 august - 3 septembrie 2023. Iar tema acestui sezon, Better Together, celebrează puterea comunității. Pe copii îi așteaptă o zonă special amenajată, unde vor avea loc activități distractive și ateliere creative, iar prietenii blănoși sunt și ei bineveniți.

Va fi o adevărată sărbătoare, iar cei prezenți se vor putea bucura de concerte hip hop, pop și jazz, susținute de artiști precum C.T.C, ADDA, Robin and the Backstabbers, Om la lună, JazzyBIT, Vlad Flueraru.

Programul trupelor live:

Vineri - 1 septembrie

20:00 - JazzyBIT

21:30 - Robin and the Backstabbers

Sâmbătă - 2 septembrie

20:45 - Vlad Flueraru

21:30 - C.T.C

Duminică - 3 septembrie

20:00 - Om la lună

21:30 - ADDA

Street FOOD Festival Galați 2023 se va desfășura în fiecare dintre cele 4 zile, între orele 12.00 și 23.00.

Street FOOD Festival este un eveniment susținut de Primăria municipiului Galați și organizat de Why Not Us & Flavours.

