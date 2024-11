Spirite încinse înainte de alegeri. Chirieac arată care sunt partidele "condamnate să guverneze împreună": Dacă mă uit la sondaje mă iau cu mâinile de cap

Mai sunt doar 9 zile până la alegeri, iar candidații și partidele politice recurg la diverse metode pentru a atrage atenția electoratului, în speranța că această atenție se va transforma în voturi.

Tensiunea este în continuă creștere, iar fiecare aspirant la fotoliul de la Cotroceni pare să se confrunte cu diverse obstacole: de la umbrele trecutului, posibile implicări ale serviciilor străine, până la presupuse amenințări nedovedite sau alte gafe monumentale.

Analistul Bogdan Chirieac, într-o intervenție la Antena 3 CNN, a comentat peisajul politic în acest moment crucial pentru soarta democrației românești.

"Dacă mă uit la sondaje mă iau cu mâinile de cap"

"Dacă mă uit la sondaje mă iau cu mâinile de cap. Un grup de sondaje îl dă pe locul 2 pe George Simion, cu 20% și pe Nicolae Ciucă cu 10%, în medie. Un alt grup de sondori de opinie îl dau pe Nicolae Ciucă cu 19% sau 20%, iar pe George Simion mult mai jos. Doar în cazul celor doi sunt semne de întrebare, în rest pe toți îi plasează la aceleași rezultate, indiferent că vorbim de Ciolacu, Geoană sau Lasconi. Rezultatele sunt identice. O să vedem curând cine și-a făcut treaba ca sondor de opinie și cine a folosit casa de sondare ca instrument electoral.

Eu nu cred că unul dintre partidele mari va face alianță cu AUR. Și unul, și altul dau acum vina pe celălalt. ‘Ba tu, ba eu, ba nu știu cine’ și așa mai departe. Pur și simplu sunt convins că alianța va fi tot PSD-PNL și, probabil, UDMR. Este nevoie de 66% în Parlament pentru a începe reforma statului. Mă refer la reforma statului putred, ca să-i spunem așa. Statul este putred în momentul acesta. Sunt tot felul de alianțe locale care țin de pragmatism, că o fi, că o păți. Mi se par absurde atacurile dintre unii și alții, inclusiv între candidați. Nu cred că cineva va face alianță cu AUR dintre cele două partide euro-atlantice, PSD și PNL", a declarat Bogdan Chirieac.

Lasconi face USR-ul 'nefrecventabil'

"Partidele mari sunt condamnate să guverneze împreună. A existat o prietenie între liderii celor două formațiuni. Au dus guvernarea la bun sfârșit. Eu cred că vor merge împreună, asta dacă nu cumva PNL va obține un rezultat foarte slab, 12-15%, iar în timp, nu imediat, PSD să aibă suficienți parlamentari și să mai ‘ciupească’ de la AUR unul câte unul, în așa fel încât, într-un an sau doi, dacă neînțelegerile vor continua – eu sper să nu continue – să poată face o majoritate cu UDMR și minoritățile. Oricum, se estimează că PSD va lua în jur de 37% din redistribuire, deci ar fi destul de aproape. Apoi, 6% UDMR, plus 3,5% minoritățile. Aici cred că este și o temere a PNL, dar nu cred că temerea este justificată. PSD are nevoie de PNL pentru viitoarea majoritate. Sunt și partenerii externi cu ochii pe ei.

Ați văzut, doamna Lasconi s-a decredibilizat total prin aberațiile pe care le-a rostit. A spus că a fost amenințată de ambasadorul SUA la București, Adrian Zuckerman. Este exclus să fi făcut așa ceva Excelența Sa. Absolut exclus, mai ales că ambasadorul Zuckerman a spus ‘nu am întâlnit-o niciodată pe această doamnă’. Deci, cum să amenințe dacă nu a stat niciodată de vorbă cu dânsa? Ce să amenințe? A amenințat-o Nicolae Ciucă pe Elena Lasconi? Da, dar știți că n-are dovezi, se gândește să facă nu știu ce ca să vină cu dovezi. Deci, vă dați seama unde se ajunge cu un asemenea lider. USR, în acest moment, cu doamna Lasconi lider, este la fel de nefrecventabil ca orice partid extremist, să știți. Domnia sa a spus că a fost amenințată de la cel mai înalt nivel. A rostit cuvântul amenințare. Una e discuția ‘domnule, hai să ne retragem, să lăsăm un candidat pe partea dreaptă să aibă mai multe șanse’ și alta e amenințarea. Deși, eu mă mai întreb un lucru: dacă domnul Ciucă are 19%, atunci ce rost are să se retragă doamna Lasconi?", a explicat Bogdan Chirieac.

Cine are cele mai multe șanse să intre în turul 2

Întrebat cine are cele mai multe șanse să intre în turul 2, Bogdan Chirieac a spus: "George Simion sau Nicolae Ciucă. Locul 1 este asigurat de domnul Marcel Ciolacu. Cei doi sunt favoriții pentru turul 2".

