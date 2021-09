SONDAJ. Jumătate vor ANTICIPATE. PSD, intenție de vot aproape DUBLĂ față de PNL. USR, sub AUR

Un sondaj CURS, realizat în perioada 8 - 10 septembrie, la care au răspuns 861 de persoane, având o rată de eroare de plus - minus 3,3%, vine cu următoarele rezultate importante:

- Principala îngrijorare a românilor e creșterea prețurilor (36%), urmată de întoarcerea copiilor în învățământul online (16%), criza politică (14%), valul patru COVID-19 (13%).

- Majoritatea românilor se consideră informați despre criza politică: 32% foarte informat, 43% destul de informat.

- Alegerile anticipate sunt văzute ca soluție de 42% dintre respondenți. 45% nu văd în anticipate o soluție.

- Dacă va trece moțiunea de cenzură ce vizează Guvernul Cîțu, 35% consideră că Florin Cîțu va fi demis, iar USR PLUS se întoarce în Guvern, iar 24% spun că președintele Klaus Iohannis va forța un guvern minoritar PNL.

- 43% cred că PSD ar trebui să depună propria moțiune de cenzură, 45% consideră contrariul.

- Dacă ar avea loc alegeri parlamentare duminică, PSD ar lua 36%, 19% ar obține PNL, 14% AUR, USR PLUS 11%, UDMR și PMP câte 5%, iar restul sub prag.

Liviu Dragnea anunță lansarea unui partid, pe care-l susține

Prin octombrie am avut o discuție cu Codrin, care a venit des la mine și m-a ajutat enorm, și mi-a zis că el simte nevoia să sprijine apariția unui nou partid. Am zis că sunt de acord și-l voi sprijini cu toate experiența mea să se întâmple acest partid și am găsit mai mulți prieteni de-ai lui, patru oameni obișnuiți, dar cu curaj, care au devenit membri fondatori la acest partid, Codrin neimplicându-se de la început în documente pentru a nu risca să se blocheze. Partidul s-a înființat.