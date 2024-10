Solicitarea DNA în cazul Tătaru, în discuție la Comisia juridică de la Camera Deputaților

Citește și: Biroul Politic Național al PNL, convocat duminică după-amiază

Comisia juridică a Camerei Deputaților va lua în discuție luni solicitarea DNA de încuviințare a percheziției informatice și domiciliare în cazul deputatului PNL Nelu Tătaru, acuzat de luare de mită. Astfel, deputații juriști au termen până luni, la ora 13.00, să întocmească raportul în acest caz.



Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a trimis președintelui Camerei Deputaților, vinerea trecută, cererea de ridicare a imunității parlamentare în sensul încuviințării efectuării procedurilor privind percheziția în cazul fostului ministru al Sănătății Nelu Tătaru.



Biroul permanent al Camerei a decis la sfârșitul săptămânii trecute, într-o ședință în format online, să trimită scrisoarea ministrului Justiției către Comisia juridică spre analiză. Aceasta are termen de depunere a raportului până luni, ora 13.00.

Social-democrații votează pentru ridicarea imunității fostului ministru al Sănătății

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat că parlamentarii social-democrați vor vota pentru ridicarea imunității în cazul deputatului PNL Nelu Tătaru.



”Vom vota pentru ridicarea imunității, nu a mai fost nicio excepție de foarte mulți ani. și cred că, în sfârșit, am înțeles că Parlamentul nu este pentru a avea imunitate pentru fapte penale, are imunitate pentru declarații politice. S-a încheiat acea epocă”, a declarat Marcel Ciolacu.



Și liberalii au reacționat în cazul Tătaru. Astfel, președintele PNL, Nicolae Ciucă, a anunțat că Nelu Tătaru a fost eliberat din funcția de președinte al filialei PNL Vaslui și de la conducerea Comisiei de sănătate din Camera Deputaților.



”Nelu Tătaru, la propunerea mea, a fost eliberat din funcția de președinte de filială și, desigur, la nivelul grupului se vor lua măsuri pentru a vacanta poziția de președinte al Comisiei de sănătate”, a spus Ciucă, după ședința Biroului Politic Național al PNL.



Nelu Tătaru a fost pus sub urmărire penală, joia trecută, de procurorii DNA într-un dosar în care este acuzat că ar fi primit mită, ca medic, sume de bani cuprinse între 100 și 500 de lei, precum și bunuri alimentare, scrie Agerpres.

