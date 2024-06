Slovenia, la un pas de a sărbători prima victorie din istorie la EURO: „Am fost atât de aproape”

"Nu sunt mulți cei care cred că putem juca un fotbal de înaltă calitate la nivel de Campionat European," a declarat Kek după ce egalarea Serbiei în ultimele momente a spulberat speranțele Sloveniei de a obține victoria.

"Există câteva aspecte pe care le putem îmbunătăți... dar acesta este un meci în care Slovenia nu a fost outsider niciun moment. Cred că am jucat un meci de foarte înaltă calitate."

Fundașul dreapta al Sloveniei, Zan Karnicnik, a fost omul meciului, marcând golul de deschidere după ce a început o fază de atac din apropierea propriei sale arii de penalitate, încheind cu un șut în poarta Serbiei.

Luka Jovic a egalat pentru Serbia în prelungiri, cu o lovitură de cap.

"Este dificil acum. Am fost atât de aproape. Am jucat foarte bine, dar nu am reușit să-i ținem departe," a spus Karnicnik.

"Au marcat după multe mingi lungi, la care sunt foarte buni. A fost incredibil să fiu pe teren și să simt un asemenea suport din partea fanilor. Acum vom juca împotriva Angliei, care este favorita acestui grup. Vom încerca să dăm tot ce avem mai bun."

Urmează meciul cu Anglia

Slovenia, care a remizat și cu Danemarca în primul lor meci, are două puncte în Grupa C înainte de ultimul lor meci din prima rundă împotriva Angliei, marți.

"Fotbalul poate fi crud, dar sunt sigur că această echipă își va găsi răscumpărarea. Am jucat un meci curajos și onest într-un cadru magnific, care va intra în legenda sportului sloven," a adăugat Kek.

"Am reușit să menținem ritmul timp de 95 de minute. Nu am fost subordonați niciun moment... Știam că Serbia este periculoasă la fazele fixe. Poate că am avut o scădere de concentrare, dar sunt totuși mândru de jucători pentru inima lor incredibilă."

Acum, toată atenția este îndreptată spre Anglia, a spus el.

"Ei sunt favoriții clari, dar la fel au fost și danezii și sârbii. Așa că trebuie să ne ridicăm capetele și să ne pregătim."

