Skoda recheamă aproape 600.000 maşini. Probleme la airbagul şoferului

Este vorba de 580.068 maşini, produse între 2012 şi 2017 şi vândute la nivel mondial. Concret, generatorul de gaz al airbagului şoferului ar putea avea o piesă defectă, lucru care ar putea duce la deschiderea necontrolată a airbagului atunci când se declanşează la impact. Fragmente metalice s-ar putea desprinde şi ar putea pune în pericol pasagerii. Din cauza acestei defecţiuni a fost înregistrat deja un eveniment în urma căruia o persoană a fost rănită, scrie promotor.ro.

Potrivit Skoda, modelele vizate sunt Citigo, Fabia, Kodiaq, Octavia, Rapid, Roomster, Superb şi Yeti, care au fost fabricate între 2012 şi 2017.

Până acum, 34 de mărci, aparținând de 19 companii auto diferite, au demarat campanii de rechemare pentru înlocuirea airbag-urilor produse de compania Takata. Până la sfârșitul anului 2022 au fost înlocuite 67 de milioane de airbag-uri, iar alte 11 milioane se află încă în funcțiune pe automobile din toată lumea.

Skoda, aproape ieşită din Rusia

Constructorul auto ceh Skoda Auto, o divizie a grupului german Volkswagen, este pe ultima sută de metri în procesul de ieşire de pe piaţa din Rusia, după ce a suferit o lovitură de aproape 700 milioane de euro de pe urma invaziei ruseşti în Ucraina, a declarat joi directorul general de la Skoda, Klaus Zellmer, transmite Reuters.



Skoda, liderul pieţei auto şi coloana vertebrală a sectorului industrial din Cehia, a văzut cum operaţiunile sale din Rusia au fost afectate de perturbările provocate de război şi de sancţiunile occidentale impuse Rusiei.



Constructorul auto ceh a informat joi că în 2022 profitul său net a scăzut cu 11,7%, până la 489 milioane de euro, fiind afectat şi de o creştere semnificativă a preţurilor la materii prime şi de blocajele de pe lanţurile globale de aprovizionare.



Livrările de automobile Skoda pe piaţa din Rusia s-au prăbuşit până la 18.300 de unităţi în 2022, de la 90.400 de unităţi în 2021, an în care Rusia a fost a doua cea mai important piaţă mondială pentru Skoda.



"Discuţiile cu privire la vânzarea operaţiunilor sunt pe ultima sută de metri, dar nu vă pot oferi detalii până când nu vor fi convenite de toate părţile", a declarat Klaus Zellmer, la o conferinţă de presă dedicată prezentării rezultatelor anuale.



Potrivit lui Zellmer, Skoda intenţionează să înlocuiască producţia rusească pierdută la celelalte uzine pe care le are la nivel mondial.



Cu privire la perspectivele pentru acest an, Martin Jahn, responsabil pentru vânzări în boardul Skoda, a spus că producţia şi vânzările ar trebui să fie mai mari decât cele din 2022, când livrările globale au scăzut până la 731.300 de autovehicule. Un element care ar trebui să ajute la creşterea vânzărilor este apropiata intrare a Skoda pe piaţa din Vietnam, unde constructorul ceh ar urma să înceapă să îşi vândă automobilele în al doilea trimestru.



Martin Jahn a estimat că potenţialul iniţial al pieţei din Vietnam este de 30.000 de automobile, scrie Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News