Singurul exemplu de bună practică în administrația românească. Neculaescu (AFM) a dezvăluit inovația care ar putea fi utilă și pentru ANAF / video

Uimit de succesul pe care AFM l-a înregistrat în implementarea programelor cu ajutorul digitalizării, Bogdan Chirieac l-a întrebat pe invitatul său dacă premierul l-a chemat să le explice altor șefi de agenții cum a reușit să implementeze un program digitalizat, care a eliminat interacțiunea directă între beneficiar și funcționar. Laurențiu Neculaescu a răspuns că a discutat cu toți colegii din Guvern despre transparența și digitalizarea programului său.

„E singurul exemplu de bună practică în administrația românească. V-a chemat premierul la tablă ca să explicați altor șefi de agenții cum se face? În primul rând, că tot programul e digitalizat, deci acolo nu se vede beneficiarul cu funcționarul. Văd că merge. Dacă nu era o aberație a justiției, programul se încheia în primăvara asta. Deci justiția v-a dat înapoi 3 luni de zile, s-au adunat întârzieri care nu sunt imputabile. Felul în care se poate derula prin digitalizare, v-ați gândit să-l propuneți premierului Ciolacu?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„ Am discutat cu absolut toți colegii din guvern care m-au întrebat cum am gândit și cum am făcut acest program transparent tuturor, inclusiv cu colegii de la Ministerul Fondurilor pentru că și ei au axe de finanțarea asemănătoare cu ce dăm noi din fonduri europene. Le-am spus că le punem la dispoziție inclusiv aplicația, dacă au nevoie de platformă digitală. Am avut întâlniri cu ei, le-am explicat cum am gândit noi și cum am ajuns aici.

Vorbim, discutăm între noi fără niciun fel de problemă. Cu orice coleg din Guvern, care e interesat și crede că poate aplica o asemenea metodă, pe un program de derulare, discutăm fără probleme și punem la dispoziție tot ce au nevoie, cât ne pricepem noi pe genul ăsta de aplicație.", a spus Laurențiu Neculaescu.

Inovația care ar putea fi utilă pentru ANAF

Laurențiu Neculaescu a explicat că introducerea unui cod QR pe facturi a redus semnificativ timpul de procesare a plăților, deoarece aplicația poate citi automat toate informațiile din factură, eliminând necesitatea verificării manuale. Bogdan Chirieac a lăudat această inovație și a sugerat că ar putea fi utilă și pentru ANAF.

„Am avut puține emoții referitoare la termenul de plată, dar văd că lucrurile merg foarte bine datorită acelui Cod QR introdus pe factură. Aplicația citește automat toate informațiile din factură și timpul s-a scurtat. Pe factura instalatorului, când vine la decontare, e un Cod QR și în el sunt puse toate datele din factură. Aplicația are un cititor în spate și nu mai stă un om să verifice. Se citesc automat.”, a spus Laurențiu Neculaescu.

„Asta e o chestie nouă și foarte bună. Nu o puteți da și ANAF-ului? Au ieșit contabilii în stradă pentru tot felul de aberații pe care le cere ANAF-ul. Este prima dată în istorie când ies contabilii în stradă. Faptul că puneți un Cod QR pe factură și un robot citește automat e un avantaj. De asta puteți să decontați și nu aveți întârzieri.”, a spus Bogdan Chirieac.

„De asta ne-am asumat. Am gândit-o la început.”, a spus Laurențiu Neculaescu la DC News, DC News TV și DC Business.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News