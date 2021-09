Simptomele în urma cărora copiii NU trebuie duşi la şcoală/grădiniţă

"Ce trebuie să știe un părinte informat?

Copilul NU va merge la școală, va rămâne la domiciliu, dacă în ultimele 24 de ore a apărut cel puțin unul dintre următoarele semne de boală:

- febră;

- tuse;

- dureri în gât;

- dificultăți în respirație;

- pierderea gustului sau mirosului;

- dureri musculare;

- dureri de cap;

- secreție nazală;

- tulburări digestive.

În această situație, se va contacta telefonic medicul de familie împreună cu care părintele va decide cea mai corectă atitudine de urmat. În funcție de evoluția stării de sănătate, medicul va stabili tratamentul și dacă este necesară o vizită directă. Mesaj primit de la Societatea Naţională de Medicina Familiei", se explică pe pagina oficială a Platformei naționale de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19 pe Facebook.

Sorin Cîmpeanu: Nu ne jucăm cu copiii deschide şcoala - închide şcoala

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a evidenţiat, luni, că decizia privind desfăşurarea cursurilor se ia săptămânal în funcţie de rata de infectare înregistrată în ziua de vineri, iar, în prezent, doar unităţile de învăţământ din 13 localităţi trebuie să desfăşoare cursuri online, potrivit reglementărilor în vigoare.



El a precizat, la Digi 24, că este vorba despre cinci localităţi în judeţul Satu Mare, două în Cluj şi câte una în Sibiu, Caraş-Severin, Neamţ, Arad, Dolj şi Sălaj.



Presa a relatat că în localitatea Afumaţi din judeţul Ilfov cursurile se vor desfăşura de luni online, însă ulterior autorităţile locale au revenit asupra deciziei după ce rata de infectare cu noul coronavirus a scăzut, elevii fiind chemaţi să participe la ore în format fizic de marţi.



"Ordinul comun ministrul Educaţiei - ministrul Sănătăţii reglementează foarte bine, foarte clar. La articolul 2, alineatul 3 spune clar că scenariul de funcţionare a şcolii pe parcursul anului şcolar se va actualiza săptămânal. Săptămânal, înseamnă o dată pe săptămână, cu referinţă la ziua de vineri. Vineri înseamnă vineri şi nu duminică, nu luni, nu marţi. (...) Ordinul comun ministrul Educaţiei - ministrul Sănătăţii a făcut obiectul unei hotărâri CNSU. Vineri au fost pe site-ul DSP 13 localităţi care au depăşit rata de infectare de 6 la mie. (...) Sunt singurele 13 localităţi care au bază legală pentru funcţionare în online această săptămână. Orice altă localitate constituie o invenţie neavenită a autorităţilor locale. Constituie o încălcare a ordinului comun Sănătate - Educaţie. Nu ne jucăm cu copii deschise şcoala - închide şcoala", a afirmat ministrul.



Cîmpeanu a informat că a luat legătura cu reprezentanţii Inspectoratul Şcolar Ilfov şi cu celelalte autorităţi din judeţ şi le-a cerut "să remedieze rapid situaţia".



"Am luat deja legătura cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov, cu celelalte autorităţi din Ilfov. Le-am cerut să remedieze rapid situaţia în interesul elevilor şi, de asemenea, am cerut tuturor inspectorilor şcolari judeţeni din toate judeţele României să citească atent ordinul comun de ministru şi să îl aplice. Aplicarea acestui ordin comun de ministru nu este facultativă", a subliniat el.



Potrivit lui Sorin Cîmpeanu, ordinul comun al miniştrilor Educaţiei şi Sănătăţii reglementează "toate situaţiile posibile".



"Am reglementat toate situaţiile posibile la nivelul acestui ordin de ministru. Această variantă este mult mai clară şi mai explicită decât oricare din variantele anterioare şi trebuie respectată în interesul elevilor. Sunt convins că la modul la care am făcut apel la respectarea reglementărilor legale nu va mai fi nicio situaţie în care să inventeze pe lângă cadrul legal decizii. (...) Ziua de vineri este singura zi de referinţă", a arătat ministrul, citat de Agerpres.