Simion și mai mulți membri AUR, chemați la audieri în cazul semnăturilor falsificate pentru Șoșoacă. Bogdan Chirieac: Era cea mai bună metodă ca să reînvie AUR

La Parchetul General ar trebui să fie audiat George Simion. Totul vine în contextul în care Silvestru Șoșoacă este în acest moment cercetat, având control judiciar. Se pare că Simion ar fi instigat mai mulți membri AUR să falsifice semnături pentru a-l ajuta pe Silvestru Șoșoacă să-și depună candidatura la alegerile europarlamentare. În cursul zilei de ieri au fost făcute audieri de către procurorii de la Parchetul General. Mai multe persoane au fost audiate. Sunt preconizate și percheziții informatice. Analistul Bogdan Chirieac a comentat acest subiect la Antena 3 CNN.

"Sună AEP-ul 200.000 de oameni să-i întrebe dacă au semnat sau nu? E o aberație"

"Era cea mai bună metodă ca să reînvie AUR în aceste alegeri. Speram ca Justiția să nu se amestece de data aceasta. Văd că s-a abținut DNA-ul, dar s-a băgat Parchetul General. Deci, toată chestiunea aceasta cu semnăturile e o poveste. Da, semnăturile sunt falsificate. Da, semnează și morții, după cum știm. Legea are niște falii, ca să spun așa. În rest, ce să spun? Nu e ilegal dacă AUR i-a strâns semnături lui Șoșoacă. Ilegal ar fi să fie semnăturile false. Cum știe Șoșoacă că semnăturile sunt false? Cum știe AUR? Ce reușește Parchetul General este să-l victimizeze pe domnul George Simion și partidul AUR, iar lucrul acesta se va vedea în creșterea din sondaje, în creșterea intenției de vot pentru AUR duminică. Cum faci să verifici 200.000 de semnături sau cât au ei nevoie? Cum o să facă la prezidențiale? Sună AEP-ul 200.000 de oameni să-i întrebe dacă au semnat sau nu? E o aberație. Câtă vreme semnătura se face pe o coală de hârtie, și nu pe internet, că pe internet totul poate fi verificat, și dacă e cont fals, nu au ce să facă. Dar cine să verifice? Stați puțin, știți bine că noi suntem numărul 1 la cyber nu știu cum și de fapt suntem pe nicăieri, ca să spunem așa. Zău, știți bine cum e cu plata impozitelor, că trebuie să plângi 3 zile la ANAF ca să dai bani la stat, apropo de digitalizare și multe alte lucruri care se întâmplă în țara asta. Deci, este un scandal, în acest moment, care va ajuta AUR să mai crească 3-4 procente în sondaje prin victimizare. De altfel, AUR a prins trendul și au anunțat. Domnul Claudiu Târziu a zis că vor să-i dea jos de pe buletinul de vot. Nu pot să-i dea jos de pe buletinul de vot", a afirmat Bogdan Chirieac.

"Soluția cea mai bună e să fugi cu sacii de voturi în spate, nu să falsifici semnături"

(...) "Voiam să mai spun că noi la USR nu falsificăm semnături. După modelul doamnei Clotilde Armand noi fugim cu sacii cu voturi (n.r. ironie). (...) Eu sunt simpatizant, dar în cazul doamnei Clotilde Armand, procurorul s-a pensionat, a fugit din țară și face declarații presei că a fost amenințat. A spus că alegerile în 2020, la Sectorul 1, au fost fraudate. Astea sunt declarațiile domnului procuror Iașinovschi. Eu nu am de unde să știu că nu am anchetat sacii. Soluția cea mai bună e să fugi cu sacii de voturi în spate, nu să falsifici semnături. Eu depun mărturie că USR nu are semnături false. (...) Doamna avocat Teodorescu (din AUR n.r.), nu puteți să aranjați să-l ia (pe Simion) duminică? Poate vorbiți cu procurorul de caz, ca să vă facă un serviciu adevărat, duminică la 9 să-l convoace la Parchet, că e speță. Vă asigur că o să fiți bine dacă se întâmplă asta", a terminat ironic Bogdan Chirieac.

Acest articol reprezintă o opinie.