Silvestru Șoșoacă susține că a fost bătut de "haidamacii" puși de soția sa, candidați SOS la europarlamentare. "M-au lovit la gât, mâine merg la INML. Pe ăștia îi trimitem la Bruxelles, fraților!"

Continuă serialul "Șoșoacă"! De data aceasta cu un episod violent petrecut în fața sediului Guvernului. Silvestru Șoșoacă ar fi fost atacat de mai mulți bărbați despre care crede că ar fi fost trimiși special să-l intimideze și chiar să-l lovească de către soția sa cu care este în conflict de luni de zile.

Focul s-a întețit la Romînia TV unde cei doi au avut un schimb de replici dure. Silvestru Șoșoacă spune că atacatorii sunt oamenii Dianei.

"Nu știu cine i-a trimis, dar pot să intuiesc. De știut știa doar Luiz Lazarus, deci cu siguranță omul ăsta a avut o legătură, într-un fel sau altul, cu grupul ăsta turbulent care a venit să strice emisiunea pe care o aveam cu Ioan Korpos pe care o aveam atunci. Oamenii ăia nu ascultă decât de Diana și de nimeni altcineva.

Pe cei mai mulți îi cunosc. Doi dintre ei sunt candidați pe lista la europarlamentare, unul s-a ocupat chiar de strângerea semnăturilor, zecile alea de mii de semnături au trecut pe acolo, deci sunt foarte bine plasați în anturajul Dianei. Mai sunt candidați la Consiliul Județean Ilfov, candidați pe listele de consilieri la unele din comunele din nordul Bucureștiului, comunele acelea mari cu bugete imense aproape cât un oraș de provincie sau poate peste.

Încă nu am scos certificat de la Medicina Legală. Mâine dimineață pe la 8 o să merg și eu la INML. Sunt lovit la deget și la gât. M-au lovit la gât de jos în sus... cum se lovește... ei sunt bodyguarzi de meserie, să ne înțelegem și știu cum să lovească, știu punctele sensibile. M-au lovit dintr-o parte, au sărit mai mulți pe mine. A fost și un grup de femei acolo. Le recunosc pe cele mai multe. Au făcut un tămbălău de mai mare dragul.

Râde o Românie întreagă de partidul SOS acum. Nu erau membri simpli, erau candidați ai SOS la europarlamentare. Pe ăștia îi trimitem la Bruxelles, fraților!

"A fost doar mâna Dianei!"

N-am de împărțit cu ei absolut nimic, nici cu Luiz Lazarus, sau... poate doar familia mea s-o am de împărțit cu Lazarus. Sunt lucruri multe și complicate. Dar acolo a fost doar mâna Dianei. Diana, săptămâna asta, a primit trei înfrângeri directe de la mine. Am fost atacat pe candidatura mea de europarlamentar independent, după cum toată lumea știe - în sfârșit am reușit - am fost atacat pe siglă, pe faptul că am cazier proaspăt, am rămas cu o amendă penală...

Ăștia nu ascultă decât de ea. Ăsta e grupul care a venit în urmă cu o lună cu hainele de la București la mine acasă, la Vâlcea, sub pretextul că ei sunt alături de mine în toată povestea asta cu despărțirea, că suntem prieteni, că suntem frați... Au văzut unde locuiesc, erau trimiși de Diana, sunt oamenii Dianei, ce să mai... Ăștia nu merg un metru cu mașina prin București sau prin țară decât dacă le spune Diana.

Habar n-am ce le face. De plătit cu siguranță nu-i plătește, le dă funcții, asta da. Ei sunt pe liste..." a spus Silvestru Șoșoacă.

Ce spune Diana Șoșoacă

În replică, Diana Șoșoacă a intrat în direct la România TV și a comentat:

"Noi suntem foarte implicați în procesul electoral, și acum sunt la partid, facem listele, și sincer nu ne aplecăm asupra tuturor mahalagismelor pe care unii le fac pentru că sunt candidați independenți pe listele de europarlamentare, nu-i cunoaște nimeni, au probleme grave, plângeri penale pentru obținerea celor 130.000 de semnături pentru care nu există nici măcar o filmare sau o poză. Sunt depuse toate aceste chestiuni la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 2, dar noi ne vedem de treburile noastre, mergem înainte.

Dacă dânsul (n.r. Silvestru Șoșoacă) vrea să-și construiască această candidatură pe scandal este problema lui. Eu nu vreau să intru într-un scandal. Dânsul poate să facă ce dorește. Va avea nevoie de o armată de avocați ca să scape de cele 10 dosare.

Fostul meu soț este un bărbat bolnav de gelozie, așa și-a bătut măr și fosta soție... M-a bătut și pe mine.

Domnul Lazarus este candidat pe locul 2 la alegerile europarlamentare, este un om care a fost alături de partidul SOS de la început. Este execrabil modul în care domnul Șoșoacă încearcă să inducă că domnul Lazarus ar fi un om amoral ca el. Domnul Lazarus i-a fost foarte bun prieten, l-a ajutat în cele mai crunte clipe."

Silvestru Șoșoacă a intervenit: Da, am bătut-o, am lovit-o, am nenorocit-o, eu sunt violentul, nu ea. Nu s-a bătut nimeni cu nimeni în casa aia, să ne înțelegem, dar violențele verbale, tensiunile erau imense, dar nu despre asta e vorba acum. E vorba doar despre amărâtul ăsta de partid care nici 3% nu mai are. Doar în șase județe ale țării mai are peste 5%. Diana minte că face plângeri penale, că face sesizări. Eu nu o cred. Nu are 10 plângeri penale împotriva mea.

