Radu PUCHIU, CEO H.appyCities şi Sergiu ZAHARIA, Cyber Security and Privacy Officer Huawei Romania & Moldova au oferit sfaturi extrem de importante pentru toţi oamenii în ceea ce priveşte securitatea dispozitivelor pe care le deţin, într-un interviu acordat DC News şi DC Business.

Radu PUCHIU, CEO H.appyCities, a venit cu sfaturi importante pentru oameni în ceea ce priveşte securitatea cibernetică, protejarea dispozitivelor dintr-o casă inteligentă/dintr-un oraş inteligent – ‚smart city’: Îi sfătuiesc să se uite mai puţin la filme în care orice hacker doar bagă un cablu undeva şi intră în sistemele informatice ale FBI şi are un soft care este preinstalat pe calculator şi sparge orice parolă din lume. Nu e chiar aşa; să lase puţin filmele acestea la o parte şi să înceapă să se uite puţin la ce trebuie făcut. Slavă Domnului, dacă tot avem acces la internet, literatură există de la ghiduri şi până la cărţi pentru copii de cyber security. Nu e o problemă de resurse de învăţare.

Problema este să acceptăm că nu suntem siguri pe internet, că nu e ceva ca o loterie, în sensul că ‚poate nu m-o lovi pe mine şi poate nu am ghinion’. Trebuie să fiu pregătit; la fel cum îmi fac pregătirea pentru ‚offline’, lucrurile acestea au un echivalent în lumea virtuală. Este foarte simplu, nu este ‚rocket science’ ci este un bun simţ pe care, dacă îl respecţi, eşti mult mai sigur în zona de online. Acesta este principalul îndemn.

Sergiu ZAHARIA, Cyber Security and Privacy Officer Huawei Romania & Moldova: „Pe zona celor care nu au cunoştinţe foarte tehnice de IT sau de cyber security într-adevăr, e vorba de igienă de securitate: aplici măsuri gen parole complexe, etc, chestii banale pe care le găsim şi în ghiduri de la CERT.RO. Iar pe zona specialiştilor în cyber security – că trebuie să vorbim şi de ei – acolo trebuie să ne uităm cu toţii pe acele standarde ‚best practices’ pentru că sunt atât de multe ghiduri şi standarde pe zona de securizare a infrastructurii de orice tip, încât ai nevoie să prioritizezi învăţatul. Pentru că în fiecare zi apar noi standarde.

Trebuie să focalizezi pe elementele pe care tu vrei să le protejezi acolo, în organizaţia ta, dar pentru asta trebuie să mergi pe nişte standarde, pentru că asta te ajută să nu uiţi ceea ce este foarte important la un moment dat, o măsură de securitate pe care, ulterior, un hacker fără cunoştinţe foarte sofisticate, poate să o exploateze cu uşurinţă”.

VIDEO: