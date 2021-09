Sergiu, tânărul pe care l-a ajutat Moroşanu să îşi ia casă, a revenit la sărăcie: "M-a deranjat că s-a întors tot în mocirla aia"

”L-am ajutat. Primeam telefoane de la oameni. Câte lucruri a primit de la toţi românii, au donat haine. Avea cont de euro şi cont de lei. În două săptămâni şi jumătate, am strâns 43.000 de euro. I-am găsit casă la 37.000 de euro. I-a lăsat fostul proprietar carne în frigider, că avea nevoie.

Primul lucru pe care l-am văzut că scârţâie, am vrut să îl angajez, l-am programat la vizita medicală, nu mi-a mai răspuns la telefon, nici el, nici fratele lui, nici tatăl lui.

M-am supărat pe el, vorbisem în Iaşi să îl angajez. Aflu după aia că a condus maşina fără carnet, dar toţi greşim. M-a deranjat că s-a mutat de acolo, a cheltuit toţi banii şi s-a întors tot în sărăcia aia, în mocirla aia”, a declarat Cătălin Moroșanu, potrivit as.ro.

Sergiu a explicat de ce a vândut casa luată de Moroşanu

„Eu sunt la muncă acum, lucrez la Cotnari, la vie. Am vândut casa pe care am primit-o inițial, pentru că nu mă mai puteam descurca acolo. Am dat-o cu aceeași sumă cu care am luat-o, 37.000 de euro. Cu banii, mi-am luat o altă casă, pe Cicoarei, și mi-am ajutat și frații cu restul de bani. Pe casa aceasta am dat peste 20.000 de euro, am acte pe teren, pe tot. Eu nu mă puteam descurca acolo unde eram inițial.”, a spus Sergiu Ciobotariu la începutul anului.

Sergiu a avut probleme cu legea pentru că s-a urcat fără permis la volan

„M-a prins Poliția de două ori la volan fără permis, nu aveam cu ce să mă deplasez, era foarte greu”, a mai dezvăluit „tăticul călăreț de la Iași”.

Așa s-a ales cu două dosare penale și și-a vândut mașina pe care o cumpărase pentru a nu mai fi tentat să se urce la volan din nou.

„Inițial, îmi luasem un Golf 4 și nu aveam permis. M-a prins Poliția și mi-a făcut dosar, de asta am și plecat de acolo. Am vrut să mă înscriu la școala de șoferi, numai că m-au prins la volan cu o zi înainte de a mă înscrie. Acum, nu mai am voie timp de 5 ani să mă înscriu la școala de șoferi. Am și dat mașina, ca să nu mai fiu tentat să urc iarăși la volan.”, a completat el.

Sergiu a vorbit și despre familie: „Soția și copiii sunt bine. Băiețelul a făcut deja un an. Soția e acasă, stă cu copiii.”