Sectorul 1, ”feuda” lui Clotilde Armand, spune contracandidatul Andrei Florin-Mircea, avocat: Nu are treabă cu legea

Avocatul Andrei Florin-Mircea este candidatul Partidului Alternativa Dreaptă la Primăria Sectorului 1. Invitat la DC News, acesta a făcut cunoscute mai multe dintre neregulile de la Primăria Sectorul 1 sub conducerea lui Clotilde Armand.

Andrei Florin-Mircea: Doamna Armand, dincolo de multe defecte pe care le are, în mandatul următor, dacă ar fi să câștige domnia sa, va fi aceeași situație ca acum. Pentru că USR-ul nu are cum să scoată un scor care să-i permită o majoritate, Consiliul îi va fi din nou ostil acestei doamne și dânsa va fi ostilă Consiliului, Deci ne vom afla în aceeași situație. În același blocaj,

Pentru că acest blocaj, în anul 2020, l-a început domnia sa. Nu l-a început Consiliul. A venit la două luni de la așezarea în funcție și a vrut să înlocuiască firma de salubritatea a sectorului cu o altă firmă, gurile rele spun că franțuzească. Cum, de altfel, s-a tot văzut în Sectorul 1 apariția naționalității franceze a capitalurilor. Tot mai des. Ne dorim capital francez, dar nu exclusiv. Noi nu facem o excludere a capitalului francez, că nu suntem anti-francezi, dar...

Val Vâlcu: Dar a dat, nu a luat. A dat locuri de muncă, investiții... nu la comenzi de stat...

Andrei Florin-Mircea: Bine pregătite, să spunem așa. Pentru că, la modul cum a procedat, Sectorul 1 s-a văzut ca o feudă. Domnia sa are un pic de tradiție, pentru că provine din Guadelupa, un teritoriu colonizat de francezi Și dacă în familie a avut coloniști este obișnuită cu cei care munceau acolo pe plantații sau unde munceau, ceea ce nu e cazul nostru. Cam așa s-a comportat. Are o atitudine cu totul desprinsă de respectul față de lege. Are o mulțime de hotărâri ale Consiliului Local pe care nu le-a respectat, are contracte încheiate direct ca primar, adică... nu are treabă cu legea!

Interviul complet, aici:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News