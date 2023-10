"Sunt discuţii de genul acesta. După cum ştiţi, noi am iniţiat, încă din ianuarie 2023, ideea unei regândiri, reconfigurări, reanalizări a plafoanelor care există pentru gaze naturale şi energie electrică. Am considerat că este un moment foarte bun, pentru că eram pe un trend de scădere, la nivelul preţurilor, pe bursele internaționale, dar şi din România. Atunci, cred că acel moment era unul foarte bun pentru că exista un timp de analiză, de discuţie între diverşii factori de pe piaţa de energie electrică, am fi avut probabil şi o perioadă în care să putem să testăm eventualele ipoteze şi sunt convins că am fi ajuns, astăzi, într-o altă postură.

Astăzi, este puţin greu să vii şi să regândești un astfel de mecanism, pentru că tocmai s-a lăsat frigul. Ori, în momentul în care se lasă frigul, este clar că avem de-a face cu o creştere naturală a preţurilor, cererea devine mai mare. Preţurile încep să crească şi este foarte posibil ca, în momentul de faţă, lucrurile să nu fie cele mai indicate a fi analizate.

"Peste toată această conjunctură s-a suprapus şi conflictul din Israel"

Peste toată această conjunctură pe care o avem, s-a mai suprapus şi acest conflict din Israel, care făcut ca, în 24 de ore să se majoreze cu 4% preţul petrolului. Acest lucru va aduce diverse interferenţe şi către alte industrii, posibil chiar gaz şi energie electrică. Cred că este păgubos să te apuci să gândeşti scheme în lunile noiembrie, decembrie, aşa cum am făcut-o în 2021 şi am văzut ce s-a întâmplat.

Am avut timp aproape 9 luni să o facem şi nu am făcut-o. Probabil că cel mai bine este să reluăm această discuţie în primăvară sau după ce scăpăm de luna ianuarie-februarie", a explicat Dumitru Chisăliță, preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă, în emisiunea ”Totul despre Bani”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News