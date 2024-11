Schengen 2025 pentru România: Aderare la 1 ianuarie, dar controalele la frontiere vor rămâne încă minim 6 luni

Scopul declarat al acestui acord este aderarea Bulgariei și României la Spațiul Schengen până la 1 ianuarie 2025, marcând astfel o etapă importantă în integrarea completă a celor două state în zona de liberă circulație europeană.

Cu toate acestea, potrivit documentului prezentat de Președinția ungară a Consiliului UE, după aderarea la Spațiul Schengen, Bulgaria și România vor menține controalele la frontierele terestre timp de cel puțin 6 luni. Singura excepție: eliminarea, de la 1 ianuarie, a controalelor la frontieră între Bulgaria și Grecia.

Acordul pune accent pe consolidarea eforturilor comune împotriva migrației ilegale.

„Pentru a atenua potențiala modificare a tiparelor migratorii care ar putea apărea ca o consecință imediată a absenței frontierelor interne, să continue să efectueze controale la frontiere în conformitate cu articolul 25, alin.(1), lit. (a), din reg. nr. 25 a alin. (4) și (5) din Codul frontierelor Schengen la frontierele terestre dintre Ungaria și România și dintre România și Bulgaria pentru o perioadă inițială de cel puțin șase luni, pentru a preveni orice amenințare gravă la adresa ordinii publice sau a securității interne”, mai arată documentul citat.

Un punct important este sprijinul pentru Bulgaria în protejarea frontierei externe a UE cu Turcia, printr-un contingent format din 100 de polițiști de frontieră, distribuiți între cele patru țări semnatare (Austria 15, Bulgaria 25, Ungaria 20 și România 40).

„Prin încheierea și punerea în aplicare a prezentei declarații, părțile au convenit să inițieze demersurile necesare pentru adoptarea deciziei oficiale a Consiliului privind stabilirea datei de ridicare a controalelor persoanelor la frontierele interne terestre cu și între Republica Bulgaria și România, până la sfârșitul acestui an”, se mai arată în document.

Amintim că, pe 22 noiembrie, Austria a renunțat la blocajul pentru aderarea deplină a României și Bulgariei la Schengen.

Întâlnirea de lucru, organizată de preşedinţia ungară a Consiliului Uniunii Europene (UE), s-a concentrat pe progresele înregistrate de Bucureşti şi Sofia în controlul frontierelor şi reducerea imigraţiei ilegale.

Potrivit EFE, mai multe mass-media austriece au relatat că guvernul austriac în exerciţiu, condus de conservatorul Karl Nehammer, va renunţa la blocaj.

