Diana Tache a adus în discuție lipsa de activitate a lui George Simion, din ultima perioadă, subliniind faptul că liderul AUR se ocupă de situația din teritoriu. Aceasta a mai spus că alegerile sunt relevante pentru întreaga țară, sugerând că implicarea lui Simion în teritoriu ar putea avea un impact major.

„Apropo de AUR, domnul Simion ne-a obișnuit în cei trei ani de zile de manifestare pseudo-politică, cu urlete, cu bătăi la Parlament, cu tras, cu balamuc. De două luni de zile, de când se frăsuia, se chinuia coaliția „deocamdată-niciodată” să genereze altădată vreun candidat, e mut. Și am întrebat de ce nu mai face niciun fel de opoziție de tipul opoziției cu care ne-a obișnuit, nu de o lună, două sau de anul trecut, de când a intrat în Parlament, de când lua miniștrii de gât la tribuna Parlamentului, de când dosare penale, plângeri penale și așa mai departe. Nu e nicăieri.

Unul dintre răspunsurile pe care le-am primit a fost că se ocupă de situația din teritoriu și aici aș vrea să mă refer în următorul fel la situația din teritoriu, pentru că alegerile acestea nu sunt doar despre București. Alegerile acestea sunt sunt despre toată țara.", a spus Diana Tache.

Cum va vota bunica de la țară

Diana Tache a adus în discuție o perspectivă critică asupra coaliției dintre PNL și PSD, argumentând că, în teritoriu, unde rivalitatea între PNL și PSD este tradițională, electoratul nu va accepta ușor o alianță între cele două partide.

„Am mai discutat, inclusiv în această emisiune, și mă contrazicea domnul Ciuvică și spunea că în teritoriu e ok cu coaliția. Bătaie mai mare ca între PNL și PSD, în teritoriu, nu este între nimeni și nimeni. Nu au nimic comun.

Vă întreb așa: dacă în teritoriu, acolo unde se omoară tradițional PNL-ul cu PSD-ul, merge mamaie cu cele 17 buletine de vot pe care le are pe birou și vede acolo: „Aici am candidatul meu de la PNL, aici am lista mea de la PSD, noi nu putem cu PSD-ul, și aici văd PSD-PNL pe buletinul de vot”.

Când vreodată bunica de la țară o să meargă și o să pună ștampila? O să pună oriunde altundeva, nici nu o interesează unde, pentru că treaba ei este ca omul pe care îl trimite în fruntea statului să fie același cu care a fost obișnuită sau pe care vrea ea să-l voteze.

De aceea eu nu cred într-un scor atât de optimist, pe care îl spuneți cu toții, cu privire la această coaliție.”, a spus Diana Tache la emisiunea „Miercurea Neagră", de pe DC News și DC News TV.

