De ce a fost Nicolae Ciucă membru al Partidului Comunist Român

„Nu am fost niciodată comunist. Înainte de 1989, fiecare ofiţer al Armatei Române era membru al partidului, dar nu am fost niciodată comunist, ca atare, până în 1989 asta a fost, pentru toţi militarii Armatei Române, toţi cei care am absolvit şcoala militară”, a zis Nicolae Ciucă. Așadar, candidatul PNL la prezidențiale a fost membru în PCR, dar nu a fost comunist, după cum declarată chiar el.

„Nu am ce să ascund, a fost obligatoriu. Am terminat Şcoala Militară cu media 9,69, al şaselea în promoţie şi asta a fost situaţia. Dar nu am fost niciodată comunist (...) Am fost ofiţer de carieră, mi-am văzut de cariera mea şi nu îmi pare absolut deloc rău de ceea ce am făcut în carieră”, a mai afirmat Ciucă.

„Probabil domnul Ciolacu se aştepta să spun altceva, eu nu voi minţi niciodată, nu sunt ca ei”, a adăugat preşedintele PNL.

În perioada regimului comunist din România, a fi membru al Partidului Comunist Român (PCR) era, de fapt, o cerință indirectă pentru toți cei care ocupau poziții importante, inclusiv în armată și structurile de securitate.

Pentru cadrele militare, mai ales cele cu ranguri superioare, apartenența la PCR era aproape obligatorie. Regimul comunist se baza pe control politic strict în toate instituțiile de stat, iar armata era văzută ca un pilon central al statului, fiind considerată esențială pentru menținerea stabilității regimului. Apartenența la partid era o modalitate de a controla loialitatea și de a asigura fidelitatea față de ideologia comunistă.

În practică:

Militarii care aspirau la ranguri superioare sau la funcții de comandă în structura armatei trebuiau să fie membri ai PCR. Cei care nu erau membri aveau șanse foarte mici de promovare sau de avansare în funcții. Existau presiuni și îndrumări pentru toți militarii să devină membri PCR, iar acest lucru era adesea o condiție „tacit acceptată” pentru a putea face carieră în armată.

