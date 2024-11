Scandal în Parlament la audierea Roxanei Mînzatu. Parlamentarii PNL au plecat. ”Să și-o asume”

La audierea de astăzi din Parlamentul României, parlamentarii PNL au ieșit din ședință, supărați pe Marcel Ciolacu, nu pe Roxana Mînzatu.

Parlamentarii PNL au părăsit, marţi, sala de şedinţă în care membrii comisiilor de specialitate o audiau pe Roxana Mînzatu, propusă pentru funcţia de comisar european din partea României. La începutul şedinţei, liderul grupului deputaţilor PNL, Gabriel Andronache, a anunţat că parlamentarii liberali nu vor participa la această audiere.



"Deoarece PNL nu a fost consultat în procedura de desemnare din partea Guvernului a persoanei pentru funcţia de membru al Comisiei Europene, grupurile parlamentare ale PNL nu vor participa la această audiere. Noi ne vom retrage", a spus Andronache, conform Agerpres.

”Domnul Ciolacu s-a prevalat de faptul că domnia sa este prim-ministru”



Liderul grupului senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a subliniat că decizia de a părăsi şedinţa nu are legătură cu Roxana Mînzatu, ci cu procedura prin care aceasta a fost desemnată pentru funcţia de comisar european.



"În momentul când s-a pus problema desemnării comisarului european, preşedintele Ciucă l-a rugat pe Marcel Ciolacu să aibă loc discuţii în interiorul coaliţiei şi persoana desemnată să fie agreată de cele două partide. Domnul Ciolacu s-a prevalat de faptul că domnia sa este prim-ministru şi este cel care face nominalizarea şi a desemnat-o pe doamna Mînzatu. Retragerea noastră nu are nicio legătură cu persoana doamnei Mînzatu, are legătură cu procedura utilizată", a afirmat Fenechiu.

”Să și-o asume”



El a menţionat că această audiere ar fi trebuit să aibă loc înainte să fie anunţată la Bruxelles persoana desemnată pentru a fi comisar european.



"Nu are legătură cu persoana, are legătură cu procedura şi credem că este un act firesc, un act corect, care trebuie să genereze pentru viitor, să zic aşa, o bună practică - faci audierea înainte să numeşti persoana. Pentru că altminteri generezi următoarea situaţie: dacă astăzi, de exemplu, noi nu am fi mulţumiţi de prestaţia doamnei Mînzatu, ce ar trebui să facem? Să solicităm retragerea domniei sale? Pierderea de către România a unei poziţii pe care o ocupă? Sunt nişte lucruri care ţin pur şi simplu de procedură. Nu vrem să participăm la o formalitate care are loc pentru a valida o procedură care, în opinia noastră, a fost greşită şi în care partidul aliat, aflat la guvernare împreună cu PSD, nu a fost consultat. De vreme ce au desemnat-o din proprie iniţiativă şi au considerat că este persoana aptă, necesară, competentă, să şi-o asume şi să nu ne ceară şi nouă părerea", a afirmat Fenechiu.



Roxana Mînzatu este propusă pentru funcţia de comisar european din partea României în domeniul "Oameni, competenţe şi pregătire".

