Scandal Ciucă - Ciolacu după declasificarea informațiilor despre vila din Aviatorilor 86. Liderul PNL, care a semnat hotărârea, iese la atac: Este adevărat că...?

Hotărârea de Guvern pe baza căreia au început lucrările la vila din Aviatorilor 86 a fost semnată de Nicolae Ciucă, pe vremea când era premier. Aceasta prevede clar că vila ”va avea destinația de reședință oficială pentru persoanele care au avut calitatea de șef al statului român”. Este tot mai evident că este pregătită pentru Klaus Iohannis.

Informațiile din presă au arătat că Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS) a decontat până acum 3 milioane de euro pentru lucrările de reabilitare a acestei vile. E și se înțeles dacă ne uităm că amprenta la sol a clădirii depășește 450 mp, iar, în total, suprafața utilă depășește 1200 mp. Vezi aici mai mult

Ce spunea președintele Klaus Iohannis despre vila din Aviatorilor 86: ”Am observat că există așa o preocupare intensă, dar este o preocupare legată de alegeri, este o preocupare electorală a unora. Nu este o chestiune de actualitate. Eu nu am solicitat o locuință pentru când va fi să fie și nici nu mi s-a oferit. Tema pentru mine este una despre care citesc în gazetă”.

Marcel Ciolacu anunțase desecretizarea

În urmă cu câteva zile, premierul Marcel Ciolacu declara: ”Acest lucru îl vom desecretiza. Sunt lucruri pe care le ştii, dar nu poţi să le spui. Astăzi ştim foarte clar cât s-a cheltuit până în acest moment la acea vilă - 14 milioane de lei. Nu ştiu întreg devizul. Dar până acum s-au cheltuit. Destinaţia vilei a fost promovată în guvern, printr-un act trecut la confidenţial”. El spunea că a fost promovată hotărârea ”în timpul guvernului Nicolae Ciucă, Guvernului României condus de Nicolae Ciucă. Eu nu am dreptul să spun şi nici nu am cerut acea hârtie. Eu nu am acest drept. Eu nu am dreptul să cer acea hârtie decât dacă o fac oficial, lucru pe care l-am făcut în timpul şedinţei de guvern, să pornească procedura de desecretizare a acelui document”. Dacă este vila pregătită pentru Klaus Iohannis sau nu, afirma: ”Să recunoască cei care au semnat şi cei care au aprobat”.

Odată desecretizată Hotărârea privind vila din Aviatorilor 86, Nicolae Ciucă nu a întârziat să reacționeze:

”Am asistat azi la încă o demonstrație de ipocrizie marca Marcel Ciolacu cu RAAPPS folosit ca instrument politic al PSD. Deși are și a avut mereu puterea ca șef de partid și premier, de a desecretiza cheltuielile RA-APPS, prin Secretarul General al Guvernului, astăzi vicepremierul care are în subordine RA-APPS - Marian Neacșu, Ciolacu a preferat să desecretizeze acum doar un obiectiv din administrarea Regiei Protocolului de Stat. Evident, doar în scop electoral și folosind instituția în campanie. Îi cer să fie total transparent, începând cu sumele alocate pentru renovarea vilei sale de protocol și ale celorlalți beneficiari din Guvern.

Eu am ales să locuiesc acasă, la Balotești, fără luxul vilelor de stat și când am fost Șeful Statului Major al Apărării, Ministru, Prim-Ministru sau Președintele Senatului. În schimb, Marcel Ciolacu a locuit în vile de protocol încă din Guvernul Tudose, deși presa spune că ar deține un apartament în București. Altă dovadă de ipocrizie. Să acuzi pe alții de înclinație spre lux dar tu să îl cauți permanent. Dacă însă Marcel Ciolacu voia să se lupte cu președintele Iohannis, putea să candideze în 2014 sau 2019. Eu nu sunt președintele Iohannis! Oamenii merită să știe cum sunt folosiți banii lor pentru astfel de privilegii. E timpul ca PSD să înceteze să abuzeze de resursele statului. Dar este bine că subiectul RA-APPS a fost ridicat în atenția publicului. Îi propun lui Marcel Ciolacu câteva lucruri și am și o întrebare pentru el:

1. RA-APPS să fie restructurată și reorganizată și să păstreze DOAR obligațiile ce țin de asigurarea misiunilor diplomatice și a activităților de interes național și să NU mai fie sanatoriu de lux pentru demnitari mici sau mari.

2. Este adevărat că pentru locuința pe care o folosești acum statul a cheltuit după 2016 suma de 6 milioane de euro în lucrări și renovări, așa cum dezvăluie un jurnalist?

În altă ordine de idei, consider că e vremea să revenim la temele importante pentru români: problemele oamenilor, economia țării, securitatea, siguranța zilei de mâine, poziția noastră în UE, demografia și relația cu statul”.

