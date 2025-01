Șalăul din Razelm, salvat printr-o deschidere a lacului la Gura Portiței. Cum a reușit Cehia să „domesticească” acest pește

Marian Avram, noul președinte al Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură (ANPA), a vorbit despre șalăul din România, care crește în Lacul Razelm din Dobrogea, dar care, în același timp, are nevoie de o adâncime mai mare. Cum Lacul Razelm are probleme de colmatare, se are în vedere chiar o eventuală deschidere a lacului prin Gura Portiței.

„Un pescar dădea la prostovol și căuta șalău. A spus că nu prinde nimic, pentru că ultimele cuiburi au fost puse în 2004. Dacă doar scoți și nu pui nimic în loc ... omul e conștient“, a spus jurnalistul Val Vâlcu.

„La Enisala există o subdiviziune a Institutului de Cercetări al Deltei Dunării care are acest lucru ca specific și cred că are și rezultate. De asemenea, colegii din Cehia au reușit să „domesticească” șalăul în instalații de acvacultură și de producere a puietului. Ei pot să ne ofere cunoștințele lor, astfel încât să aplicăm aceeași tehnică de repopulare. Trebuie să analizăm, de exemplu, condițiile din Lacul Razelm, deoarece acolo este principala zonă de creștere a șalăului.

Există discuții conform cărora fundul lacului s-a schimbat și conține resturi vegetale aduse de aluviuni. De asemenea, se dezbate dacă este necesară o deschidere prin Gura Portiței către Marea Neagră“, a precizat Marian Avram.

Șalăul este printre cei mai apreciați pești din apele României, atât datorită cărnii sale gustoase, cât și pentru valoarea sa economică și sportivă. Este un pește răpitor care face parte din familia Percidae și trăiește în special în ape dulci, dar poate fi întâlnit și în ape salmastre. Peștele poate fi întâlnit în lacurile de pe Dunăre, în Lacul Razelm, dar și în lacurile de acumulare mari de munte, precum Vidraru sau Izvorul Muntelui. Șalăul poate fi întâlnit și în Delta Dunării, acolo unde apa este mai puțin sărată.

Creșterea șalăului este influențată de mai mulți factori, printre care cei mai importanți sunt calitatea apei, disponibilitatea hranei și gestionarea pescuitului în locurile unde trăiește.

Peștele este foarte căutat pe piața românească și o captură valoroasă la pescuitul sportiv, datorită comportamentului său agresiv și al dificultății de a-l prinde.

Populația de șalău este afectată de poluare, modificările habitatului natural și pescuitul excesiv. În multe zone din România, există măsuri de protecție, cum ar fi limitarea perioadelor de pescuit în timpul reproducerii și reglementarea dimensiunii minime la captură.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News