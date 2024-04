Romașcanu (PSD): Domnul Cîrstoiu este sub un atac permanent. Este judecat că are o avere

Lucian Romaşcanu, purtătorul de cuvânt al PSD, a afirmat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă în Buzău, că domnul Cătălin Cîrstoiu, candidatul comun al alianței PSD-PNL la Primăria Generală a Capitalei, este sub un atac permanent, dar are profilul necesar pentru a câștiga bătălia electorală din data de 9 iunie.

În cadrul evenimentului dedicat lansării candidaților PSD pentru alegerile locale din județul Buzău, Romașcanu a infirmat zvonurile privind retragerea lui Cătălin Cîrstoiu din cursa pentru funcția de primar al Primăriei Capitalei.

"Am văzut că fiecare are câte un favorit, domnul Cîrstoiu este sub un atac permanent. Constatăm un atac permanent, se spune că se retrage, iese toată lumea. Domnule, nu se retrage. «Am aflat noi că se retrage, am aflat noi că nu este mulțumit de echipă». Nu, domnul Cîrstoiu cred că are profilul necesar pentru Capitală, dincolo de faptul că oamenii tind să vadă un parizer mâncat la bordură, mamă ce popular... OK, poate merge la Sectorul 5", a subliniat Romașcanu.

El a exprimat încredere în candidatul propus de coaliție, descriindu-l ca pe un manager care a reușit să atragă fonduri europene importante pentru dezvoltarea unității spitalicești pe care a condus-o.

"Eu cred că un manager de spital care a adus milioane, zeci și sute de milioane pentru acel spital, un om care are firmă din 2005, este judecat că are o avere care este o zecime din averea lui Clotilde Aarmand. Haideți să transmitem cât putem mesajele corecte și eu cred că cursa se încheie pe 9 iunie, nu acum. Vorba domnului Marcel Ciolacu, dacă tot sunt așa de importante sondajele, facem unul și îl punem primar pe acela care a ieșit pe primul loc, nu mai cheltuim bani. Eu am încredere și îmi place omul foarte mult. Nu l-am cunoscut înainte decât prin telefon, dar chiar îmi place", a adăugat Romașcanu.

În acest context, candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei, Cătălin Cîrstoiu, a declarat luni că este exclus să se retragă din cursa electorală, subliniind că este un om care își câștigă luptele pe care le începe, notează Agerpres.

