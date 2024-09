Românii din străinătate se ajută și în acest an pentru a ajunge la secțiile de votare

Bogdan Bolojan: Ce ne surprinde în studiul Argument este intenția de vot foarte mare. Dar cu toate acestea, la ultimul rând de alegeri nu prea ne-a bucurat un număr mare de votanți. Știu că voi v-ați implicat de fiecare dată. Nu neapărat în a convinge să meargă lumea la vot, ci în a facilita desfășurarea votului. Aveți în plan să vă implicați anul acesta?

„Bineînțeles, ne-am implicat și la alegerile europarlamentare. Și la noi este o tradiție, iar abia așteptăm să-i ajutăm pe cei care nu pot ajunge la o secție de votare din diverse motive. În această categorie intră, în primul rând, șoferii de TIR, care rămân blocați în parcări pe autostradă. Ca noutate, anul acesta, la alegerile europarlamentare, am avut și marinari fluviali care ne-au cerut ajutorul pentru a ajunge la secția de votare, căci, se pare, nici cu barca nu se poate ajunge în oraș. De asemenea, avem foarte multe îngrijitoare de bătrâni, în special din Austria și Germania, care apelează la noi, deoarece sunt în sate izolate și necesită sprijin pentru a ajunge la o secție de votare.

Noi ne implicăm în acest tip de democrație participativă și în sensul de a îndemna oamenii să meargă la vot. Nu suntem implicați politic, nu sfătuim și nu avem afinități, însă considerăm că este necesar ca fiecare dintre noi să-și exprime votul. Doar așa putem spera că vom progresa, că ne va fi mai bine și nouă, și acasă. Lucrurile se rezolvă doar prin vot, indiferent cu cine alegi să votezi. Votul trebuie neapărat exprimat, deoarece este arma cetățenilor, iar dacă ne pasă, votul este singura modalitate prin care îi putem convinge pe politicieni să-și respecte promisiunile și să muncească pentru țară. Acesta este singurul mod de a influența guvernanții”, a spus Adriana Mureșan, în emisiunea "România are nevoie de tine, implică-te!".

Creșterea numărului de parlamentari de diaspora



Adriana Mureșan spune că dacă ar crește numărul de parlamentari de diaspora, atunci și românii din afara granițelor țării ar fi mai interesați de vot și de viața politică a României.

Revenind la cei șase parlamentari ai diasporei, se vehiculează că suntem 4,5 milioane de români în afara țării. Am văzut deja că această cifră este oferită de instituțiile statului român. Noi estimăm că suntem în jur de 8 milioane, dar să rămânem la 4,5 milioane. Deci, "județul 43", diaspora, cu 4,5 milioane de votanți, are dreptul doar la șase parlamentari. Comparând cu restul județelor din România, este evident că este insuficient. Am trimis scrisori pe această temă, am militat și am încercat să desfășurăm campanii de conștientizare. Acum patru ani, am avut întâlniri cu AEP (Autoritatea Electorală Permanentă) pe această temă, însă nu am avut deschidere.

Consider că, dacă România ar lua în considerare numărul mare de români plecați în străinătate și ar aloca mai multe locuri în Parlament, cei din diaspora ar putea fi mai bine reprezentați. Probabil că și noi ne-am implica mai mult în procesul de vot și în viața politică a României, deoarece nu ne-am rupt de România. Ne interesează, de aceea ne implicăm de la distanță. Cei șase parlamentari, însă, nu pot acoperi nevoile și problemele diasporei. Este foarte puțin și nu ne pot reprezenta cum trebuie în Parlament și nu pot răspunde nevoilor noastre”, mai spune fondatoarea organizației RoOmenia-Voluntari în Europa.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News