Românii din Italia, după 30 de ani de emigrație. Violeta Popescu: Sunt mai așezați, știu unde se află / video

Violeta Popescu, fondatoarea Centrului Cultural Italo-Român din Milano, spune că, deși românii din Italia reprezintă o comunitate bine integrată, aceștia respectă multe tradiții și obiceiuri pe care încearcă să le transmită mai departe copiilor.

"Italia este o țară care găzduiește peste un milion de români. Și aceasta nu de un an, doi, ci de aproape zece ani. E o comunitate puternică, o comunitate bine integrată, o comunitate care încearcă să-și aducă puțin rădăcinile de acasă, aici, în Italia. Cred că o face foarte bine, pentru că, față de acum 10-15 ani, eu sunt aici în Italia de 20 de ani, trebuie să spun că s-a profilat mult mai bine această idee de identitate românească. S-a profilat tocmai prin perspectiva acestor tradiții pe care românii le poartă aici.

Practic, comunitatea românească din Italia este o mică Românie, adică cuprinde românii din toată România, dar și din provinciile istorice, cum ar fi Basarabia sau Bucovina. Aici, românii s-au regăsit exact în aceste tradiții, adică exact în lucrul pe care l-au primit de la părinții lor, de la bunicii lor. Cu cât o identitate este mai bine definită atunci când vii într-o altă țară, cu atât reușești cumva să arăți ceva din ceea ce ești", spune Violeta Popescu, în emisiunea Tradiții românești în diaspora.

Fondatoarea Centrului Cultural Italo-Român din Milano mai spune că, după 30 de ani de emigrație în Italia, lucrurile s-au schimbat mult la nivelul comunității românești din această țară.

"Acum, după 30 de ani, că vorbim deja de 30 de ani de emigrație românească în Italia, românii sunt în punctul în care sunt mai așezați, știu unde se află. Sunt în momentul în care spun: 'Iată, aceștia suntem noi, am venit aici, muncim aici, avem familie, avem copii'. Cred că vrem să arătăm ceva și copiilor noștri care s-au născut aici, vrem să arătăm ceva și celor care ne cunosc, cu care lucrăm și suntem în contact zi de zi.

Aceste tradiții au venit prin festivaluri, prin tot felul de serbări care se organizează în Italia. Asta pe tot teritoriul Italiei. Nu este vorba de nord sau sud. Nu este vorba doar de anumite regiuni, ci de întreaga comunitate din Italia. Toți încearcă să aducă în față ceva din simbolurile românești", mai spune ea.

Statuia lui Dimitrie Cantemir, în curtea Bibliotecii Ambroziene din Milano



Violeta Popescu a vorbit despre legăturile culturale dintre România și Italia.

"Este o asociație de voluntariat care are deja 15 ani de activitate. Am pornit cu un grup de intelectuali români și italieni. Am găsit de cuviință să ne reunim, pentru că suntem români, dar aici suntem în contact cu o altă societate. Și ce mai frumos decât să vorbim despre schimburile culturale româno-italiene? Ne-ar trebui zile în șir să povestim câte mari personalități s-au regăsit pe acest teritoriu italian, câte mari personalități au lăsat urme în această țară.

Tot timpul descoperim lucruri fantastice. Știți de ce le descoperim? Pentru că noi, în timpul Regimului Comunist, nu am avut această legătură cu ce însemna partea culturală occidentală. Acesta a fost contextul. Acum, cumva, noi recuperăm, atât dinspre partea românească, cât și dinspre ceea ce au însemnat raporturile culturale între România și Italia. Este o descoperire fascinantă.

Vă dau doar un exemplu. Anul trecut a fost anul Dimitrie Cantemir. Sunt de 20 de ani la Milano. Trec foarte des prin piața Domo din Milano. La trei minute se află Biblioteca Ambroziană. În curtea din cadrul bibliotecii există o grădină unde sunt reunite zece de mari personalități ale Europei: Shakespeare, Dante, personalități ale culturii italiene. Și am descoperit că în acea curte există o statuie a marelui cărturar Dimitrie Cantemir, care a fost adusă în 1973. Cine și-ar fi imaginat în România, în anii aceia, că o statuie de bronz, de aproape 3 metri, care este o capodoperă a unui mare artist român, Ion Irimescu, a luat drumul Italiei și a completat cercul marilor personalități ale culturii europene?", mai spune fondatoarea Centrului Cultural Italo-Român din Milano.

