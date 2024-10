România în siguranță: Colaborare pentru siguranța rutieră și dezvoltarea durabilă

Asociația EDIT, în parteneriat cu Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, a organizat pe 15 octombrie, la Palatul Victoria, conferința de presă dedicată Programului Național „România în Siguranță”. Evenimentul, aflat la cea de-a patra ediție, a reunit reprezentanți guvernamentali, lideri din mediul privat, experți în educație și siguranță rutieră, pentru a aduce în atenția publicului importanța dezvoltării durabile și a educației preventive în trafic.

Printre invitați s-au numărat Secretari de Stat, cum ar fi Bogdan Despescu - MAI, Sorin Ion - MEN, Janina Sitaru - MAE, Adeline Dan - Cancelaria Prim-ministrului, Doina Pârcălabu - Min. Familiei, Tineretului si Egalității de Șanse, precum și domnul Consilier de Stat László Borbély, coordonator al Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă. Au participat, de asemenea, directori ai unor companii de renume precum Generali, SIXT și Total Energies, precum și experți de top în domeniul siguranței rutiere, precum Titi Aur.

Evenimentul a promovat colaborarea și acțiunile concrete pentru o infrastructură rutieră mai sigură și sustenabilă, prin parteneriate între instituții publice și companii private.

Conferința a prezentat rezultatele obținute până în prezent și impactul acestora asupra conștientizării publicului larg cu privire la siguranța rutieră și dezvoltarea durabilă. Informarea publicului despre importanța dezvoltării durabile și educației pentru siguranță rutieră – În cadrul conferinței, au fost prezentate date recente și soluții pentru reducerea numărului de accidente rutiere și îmbunătățirea educației preventive pentru siguranță.

De-a lungul ultimilor ani, proiectul „România în Siguranță” a avut un impact direct asupra a peste 250.000 de beneficiari din întreaga țară. Prin campanii de conștientizare și educație preventivă, programul a contribuit la îmbunătățirea siguranței rutiere și a comportamentului responsabil în trafic, dar și la creșterea gradului de educație pentru prim-ajutor.

Tot în cadrul acestui proiect, în toamna acestui an, 2.200 de elevi din școlile și liceele din Timișoara, Alba Iulia și Buzău au beneficiat de cursuri de educație rutieră, continuând astfel demersurile pentru reducerea accidentelor și formarea unei noi generații de șoferi și pietoni responsabili.

Datorită eforturilor constante, România a urcat un loc în clasamentul european al siguranței rutiere. Cu toate acestea, atât România, cât și Bulgaria rămân pe primele locuri în Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul deceselor cauzate de accidente rutiere, cu 81 de decese la un milion de locuitori în România și 82 în Bulgaria, conform datelor recente.

“Suntem la a 4-a ediție a proiectului România în Siguranță pe care o sprijinim, deoarece un viitor durabil fără siguranță rutieră nu poate fi imaginat. Susținem eforturile Asociației EDIT de a aduce un plus educației în domeniul siguranței pentru că lipsa acestui tip de programe este cu siguranță unul dintre factorii care pun România pe locul 2 în topul European al numărului victimelor din accidente rutiere. Am mai coborât în loc față de ultimii ani, dar acest lucru nu este de ajuns. Peste 1.540 de persoane au murit şi alte circa 3.550 au fost rănite în accidente rutiere produse pe drumurile din ţară, în anul 2023. 6 din 10 șoferi care consumă băuturi și fac accidente sunt tineri sub 35 de ani, iar 70.000 de oameni ar putea fi salvați dacă ar primi la timp primul-ajutor și aici nu mă refer doar la accidente rutiere. Cifrele vorbesc de la sine și se pot schimba doar prin educație la toate nivelurile. De la centrul guvernului încercăm constant să dăm un semnal de alarmă și să producem o schimbare sistemică prin implicarea tuturor actorilor relevanți”, a declarat consilierul de stat László Borbély.

Mai mult, Ion Arseni, vicepreședinte Asociația EDIT, manager ,,România în Siguranță”, adaugă: “În cei peste 8 ani de activitate am abordat tema siguranței în general și a siguranței rutiere în special din mai multe direcții. Mergem la firul ierbii și lucrăm cu copiii din grădinițe și elevii din școli, formăm cadrele didactice, distribuim kit-uri educaționale pentru fiecare participant, invităm părinții la evenimentele noastre publice, retrasăm treceri pentru pietoni în punctele negre, facem politici publice și colaborăm cu autoritățile publice, companiile private, mediul academic și specialiști în domeniul siguranței. Noi credem în educație și misiunea noastră este de a face România în Siguranță”.

Asociația EDIT promovează dezvoltarea educațională și socială, derulând proiecte în domenii precum educație rutieră, prim ajutor, educație pentru cutremur, anti-bullying, sport și artă. Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României coordonează și implementează strategii pentru îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă în conformitate cu angajamentele internaționale ale României.

