România, 32 de avioane F-16 din Norvegia. Dîncu: Hotărârea CSAT e din 2012. Sunt exact ceea ce ne trebuie

România vrea să cumpere 32 de avioane de vânătoare F-16. Pentru aparatele care aparțin Norvegiei statul român ar putea să plătească 354 milioane de euro. Solicitarea aparține ministrului Apărării, Vasile Dîncu, care îi cere Parlamentului să aprobe achiziția a 32 de avioane de vânătoare F-16.

Aparatele ar urma să fie cumpărate din Norvegia și, potrivit scrisorii trimise în Parlament, România va plăti 354 de milioane de euro. De asemenea, statul român va aloca 100 de milioane de euro care constituie suportul logistic și echipamentele din SUA.

Dîncu: Hotărâre a CSAT din 2012

„În cazul avioanelor F-16 de exemplu, avem o hotărâre a CSAT (Consiliul Suprem de Apărare a Țării) din 2012. O perioadă nu a avut bani, altă dată politicienii probabil au vrut fiecare să-şi asume şi au fost aceste contribuţii şi atunci au fost şi fragmentări ale guvernelor, au căzut guverne în momente importante şi astfel am ajuns ca acum să încercăm să finalizăm prin contract un lucru care a început acum nouă ani.

Norvegienii şi-au asumat obligaţia de a ne aduce avioanele într-o stare perfectă. Vor fi oprite din zbor la 31 decembrie şi, după aceea, ei le aduc la starea de avioane cu resursa perfect utilizabilă şi evident că preţul conţine şi o modernizare pe care Guvernul Statelor Unite şi l-a asumat, o modernizare pentru a fi 100% compatibil cu sistemul NATO - un lucru important – cu noile softuri şi tehnologii şi cu nişte lucruri în plus care merg spre adaptarea la generaţia a cincea de avioane, F-35. Deci este un protocol foarte bun pe care l-am făcut. Nu există un cimitir al avioanelor aşa cum sunt cimitirele de maşini. Avioanele de vânătoare nu seamănă cu maşinile. Un Second-Hand înseamnă un sistem care este mereu updatat, are resursă de zbor. Aceste avioane sunt exact ceea ce ne trebuie nouă în acest moment. Ne-ar fi trebuit chiar mai demult să avem acest sistem. Nu am reuşit să ne facem toate obligaţiile pe care ni le-am asumat la NATO”, a explicat, la DC News, ministrul Apărării Naţionale.

Întrebat dacă România are piloţi pentru alte 32 de avioane F-16 pe lângă cele 17 pe care deja le are armata, Vasile Dîncu a spus: „România are piloţi, avem oameni foarte bine pregătiţi. Prima escadrilă pe care am luat-o din Portugalia ne-a permis să pregătim un lot de piloţi pentru toate cele trei escadrile pe care le aveam în plan din 2012. Pentru că aceasta era obligaţia noastră la NATO”.

VIDEO:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News