Rețeta perfectă pentru turtă dulce de casă crocantă, ce ți se va topi în gură. Partea cea mai bună e legată de aluat

Ai nevoie de câteva ingrediente, forme speciale de Crăciun și puțină răbdare.

Partea cea mai bună e că poți pregăti aluatul pentru turtă dulce de casă încă de dinainte de Ajun. Nu trebuie decât să îl lași la frigider și se va păstra perfect până când vei fi gata să le coci.

Ingrediente

1 ou

400 g făină

2 lingurițe ghimbir măcinat

2 lingurițe scorțișoară măcinată

1/2 linguriță cuișoare măcinate

1/2 linguriță bicarbonat de sodiu

un praf sare

160 g unt 80%

200 g zahăr brun

60 ml melasă/miere

Mod de preparare

Combină ingredientele uscate: făina, scorțișoara, ghimbirul, cuișoarele măcinate, bicarbonatul de sodiu și un praf de sare. Separat, bate untul cu zahărul pentru 2-3 minute. Adaugă oul și melasa, apoi încorporează ingredientele uscate. Răstoarnă aluatul obținut pe blatul presărat cu făină. Frământă câteva secunde aluatul, apoi dă-i forma rotundă, ambalează-l în folie alimentară și lasă-l la frigider pentru cel puțin o oră. De menționat că aluatul poate fi făcut și cu o zi înainte și lăsat la frigider până la rulare.

Odată răcit aluatul, întinde-l cu sucitorul între două foi de copt presărate ușor cu făină, până când ajungi la o grosime de cca 0.5 cm. Decupează turta dulce cu formele speciale și așază-le într-o tavă tapetată cu foaie de copt, notează retetepractice.ro.

Restul de aluat îl poți trece din nou prin același procedeu, după ce îl frămânți și rulezi din nou. Lasă turta dulce la cuptor pentru 10-12 minute la 170 de grade. Decorează turtă dulce cu glazură de zahăr.

Nebunia cumpărăturilor de sărbători. Mihaela Bilic: Trăim cu aceeaşi frică - dacă nu avem suficientă mâncare

Medicul nutriţionist Mihaela Bilic a vorbit despre frenezia cumpărătorilor de sărbători, dar şi despre risipa de mâncare din această perioadă.

"După 30 de ani de la Revoluție trăim cu aceeași frică: dacă nu avem suficientă mâncare? După un sfert de secol de supermarket-uri cu rafturi pline, avem același principiu după care ne ghidăm: mai bine să prisosească, decât să nu ajungă. Cumpărăm mai mult decât avem nevoie, facem din alimentație o problemă, ne complicăm si exagerăm dpdv culinar, ca si cum toată existența noastra atârnă de o farfurie cu mâncare. Si întotdeauna e în plus, nu în minus!

Perioada următoare va fi doar despre mâncare: ce cumpărături facem, câți oaspeți avem la masă, care este meniul? Facem liste peste liste, umplem frigiderul și cămara ca să fim siguri că e suficient, că toată lumea va mânca pe săturate. Cum calculăm porția corectă, de unde știm care e apetitul musafirilor, ce ne facem dacă rămâne masa goală?! Din postura de gazdă ai o frică, nu poți socoti doar 3 sarmale și o bucățică de carne de persoană, ce te faci dacă omul mai vrea o porție?", a scris Mihaela Bilic pe Facebook.

"Ca invitat, nu-mi amintesc să mă fi supărat că s-au terminat sarmalele"

"Culmea e că inversând rolurile, ca oaspete/invitat nu-mi amintesc sa mă fi supărat vreodata pentru că s-au terminat sarmalele sau cozonacul la vreo sărbătoare- cel mult era semn ca au fost delicioase, deci foarte apreciate. Nimeni nu face o tragedie din mâncare, înafară de noi, când ne luăm prea in serios rolul de gazde, când vrem sa demonstrăm prea mult, sa-i copleșim pe invitati cu abundența de pe masa noastră.

Cred ca ar merita să relaxăm un pic lucrurile. Pană la urmă nu suntem in mijlocul pustiului: nu ajunge mâncarea, dăm o fugă pâna la magazinul din colț. Nu ne-am săturat cu mâncarea din vizită? Facem completarea acasă, din propriul frigider. Soluții există pentru orice situații, de la home-delivery până la congelatorul cu rezerve strategice. Atunci de unde panica, îngrijorarea, stresul?", a mai precizat nutriţionistul.

Răspunsul previzibil pe care îl primeşti la întrebarea "cum a fost mâncarea"

"Am rămas prizonierii propriilor noastre amintiri, neputințe, limitări. Nu realizăm că viața nu se mai învârte în jurul mâncării. Majoritatea oaspeților sunt prezenti fizic, dar mintea si gândurile le sunt in altă parte, interesul nu e pe masă ci mai degraba pe un ecran. Iar daca in final ai curiozitatea să întrebi invitații cum a fost mâncarea, vei primi un răspuns previzibil: “bună”! Cel mult rămân ca amintire câteva poze, în rest vă promit că nu va fi o tragedie pentru nimeni dacă n-a primit supliment la friptură și cârnați.

Faptul că poți să-ți umpli coșul de cumpărături și că poți să-ți faci toate poftele culinare de sărbători este un fel de confirmare pentru propria valoare, pentru faptul că viața ta e bună și statutul social corespunzător. Câtă vreme ai masa plină, poți privi cu încredere în viitor. Abundența alimentară a fost și va rămâne un simbol al realizării personale. E firesc și vor mai trece ani buni până când ne vom detașa, până vom ajunge să nu mai fim impresionați si să impresionăm cu mâncare. Cred că n-am fi români cu adevărat fără planurile de aprovizionare pentru masa de sărbători. Așa că vă întreb și pe voi: cum stați cu pregătirile de Crăciun?", a concluzionat Mihaela Bilic.