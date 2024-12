"Regretul" lui Klaus Iohannis, fază ca în "Asterix et Obelix". Laura Chirieac: Ave moi! Nu mai valorează nimic

Jurnalista Laura Chiriac a vorbit despre greșelile făcute de instituțiile statului în cazul primul tur al alegerilor prezidențiale, dar și despre "regretul" anunțat al lui Klaus Iohannis, după două mandate de președinte al României.

"De ce să aruncăm anatema atât de dur asupra unor oameni care nu stăteau ca noi toată ziua la televizor să asculte prostiile tuturor, ci s-au încolonat, și aici este periculos ceea ce s-a întâmplat în această săptămână, pentru că s-au încolonat la ordinul unor oameni foarte bine organizați. Și dacă nouă ne-a scăpat ceva, nu știu, nouă, instituțiilor statului, este organizarea impecabilă a acestor oameni, structuri etc. Am auzit concluziile CSAT-ului în această săptămână, am văzut toate tentativele, renumărarea voturilor care este în curs acum și care înțeleg că nu se va termina până pe 3 decembrie, potrivit autorităților, pentru că așteptăm voturile din Canada și din Statele Unite ale Americii.

Laura Chiriac: Instituțiile statului nu fac altceva decât să alimenteze această stare de incertitudine

Toate lucrurile astea nu vor fi de natură decât să ridice și mai multe semne de întrebare, și mai multe suspiciuni. Ș dacă noi oamenii de rând avem dreptul să avem o gândire critică și să ne exprimăm suspiciunile, instituțiile statului nu fac altceva decât să alimenteze această stare de incertitudine pentru că nu sunt în stare să ne dea răspunsuri clare.

Sigur, a venit președintele Iohannis, ne-a spus că regretă, dar poate ați văzut seria Asterix și Obelix, Alain Delon era Cezar și când toți ceilalți îi spuneau "Ave Cezar!", el spunea "Ave moi!", deci de la înălțimea sa olimpiană, Klaus Iohannis ne spune că regretă. Sigur, regretele lui nu mai valorează mare lucru acum", a declarat jurnalista Laura Chiriac la DC NEWS.

