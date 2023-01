Reacția unui chelner când a văzut cât bacșiș a dat Mircea Badea la restaurant

Realizatorul emisiunii „În gura presei” a povestit cum a fost când a trebuit să dea bacșic la un restaurant din New York (SUA) - Quality Meats.

„Am fost la New York la restaurantul Quality Meats. Ne-am omenit, am consumat, apoi a venit nota de plată. Am lăsat 10% bacșiș și au venit cei de acolo să ne întrebe dacă este vreo problemă. „A fost totul ok? V-a deranjat ceva?”, am fost întrebați. Oamenii de la restaurant chiar erau îngrijorați. Le-am spus că totul a fost ok și le-am zis: „dar de ce întrebați?” Și-au dat seamă că suntem de pe altă planetă și ne-au zis că acolo bacșișul este 20%. Noi am dat prea puțin, asta era ideea”, a povestit Mircea Badea la Antena 3 CNN, în cadrul emisiunii „În gura presei”.

O regulă nescrisă spune că, în România, la restaurant, suma lăsată ca bacșiș trebuie să fie aproximativ 10-15% din valoarea totală. Desigur că regula nu este una general valabilă, depinde de la client la client. Suma pe care o lasă oamenii drept bacșiș ține nu doar de țara în care vă aflați, ci și de resursele fiecăruia, de filozofia bacșișului și de circumstanțe.

Legea reglementează bacşişul, stabilind că nivelul oferit va fi de maxim 15% din valoarea consumaţiei, va putea fi plătit pe card şi va fi impozitat.



Actul normativ prevede definirea bacşişului în vederea evidenţierii acestei sume pe bonul fiscal, cu scopul delimitării clare a acesteia de veniturile încasate de către operatorii economici pentru livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor direct către populaţie şi asigurării fiscalizării bacşişului.



Prin bacşiş se înţelege orice sumă de bani oferită în mod voluntar de client, în plus faţă de contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de către operatorii economici care desfăşoară activităţi corespunzătoare codurilor CAEN: 5610 - "Restaurante", 5630 - "Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor".



Bacşişul nu poate fi asimilat, din punctul de vedere al TVA, unei livrări de bunuri sau unei prestări de servicii.



Pentru operatorii economici, bacşişul încasat de la clienţi se evidenţiază pe bonul fiscal, indiferent de modalitatea de încasare a acestuia.



Operatorii economici au obligaţia de a înmâna clientului o notă de plată, în prealabil emiterii bonului fiscal, în care sunt prevăzute rubrici destinate alegerii de către client, a nivelului bacşişului oferit, între 0% şi 15% din valoarea consumaţiei. Nota de plată trebuie să conţină şi o altă rubrică, în care clientul să poată înscrie suma oferită drept bacşiş, în valoare absolută, dacă acesta optează pentru acest mod de stabilire a valorii bacşişului acordat.



Este interzis operatorilor economici să condiţioneze, sub orice formă, livrarea de bunuri sau prestarea de servicii de acordarea bacşişului.



Prin excepţie, pentru livrarea produselor la domiciliul clienţilor, operatorii economici nu au obligaţia de a evidenţia bacşişul pe bonul fiscal.



Bacşişul se evidenţiază distinct pe acelaşi bon fiscal cu bunurile livrate/serviciile prestate şi este introdus în baza de date a aparatelor de marcat electronice fiscale sub formă de articol, cu denumirea "bacşiş".



În situaţia în care, la solicitarea clienţilor, utilizatorii eliberează acestora şi factură, bacşişul se evidenţiază distinct şi pe aceasta. Sumele reprezentând bacşiş, astfel evidenţiate în factură, se înregistrează în contabilitatea operatorilor economici sau altor entităţi plătitoare pe seama cheltuielilor de protocol şi au regimul fiscal al acestora, în limita nivelului de deductibilitate stabilită prin Codul fiscal.

