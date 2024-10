Ultimul sondaj INSCOP. Reacția lui Mircea Geoană, singurul candidat care l-ar învinge pe Marcel Ciolacu în turul doi: Să spunem lucrurilor pe nume

Citește și - Sondaj INSCOP: Candidatul care poate fi sigur de calificarea în finala alegerilor prezidențiale - FOTO

Mircea Geoană, candidat independent la alegerile prezidențiale, a fost prezent la o nouă ediție a emisiunii Ce Se Întâmplă, alături de jurnalistul Răzvan Dumitrescu și Roxana Neagu, redactor-șef DC News. Discuția s-a axat pe mai multe teme, printre care și ce a scos la iveală cel mai recent sondaj realizat de INSCOP.

”Este o luptă foarte strânsă, stimați telespectatori. Sondajul INSCOP arată în felul următor: 24.1% dintre alegători ar vota pentru Marcel Ciolacu (PSD), 20.7% pentru George Simion (AUR), 18.1% pentru Mircea Geoană (independent), 15% pentru Elena Lasconi (USR), 8.2% pentru Nicolae Ciucă (PNL). Pentru Cristian Diaconescu (independent) ar opta 5.1% dintre alegători, pentru Kelemen Hunor (UDMR) – 3.8%. Ce remarcăm, domnule Mircea Geoană, faptul că locul 2 este disputat în marja de eroare a sondajului, de plus minus 3%, de trei candidați, respectiv dumneavoastră, George Simion și Elena Lasconi. Între dumneavoastră și George Simion este o diferență mult mai mică, decât între Lasconi și dumneavoastră. Și acestea fiind zise, care este strategia dumneavoastră de acum încolo?”, a întrebat jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

”Este un sondaj care, în primul rând, este foarte credibil. Pentru că este consistent, de mulți ani. Cu toții avem nevoie de un pic de sondaje mai adevărate decât altele care nu sunt neapărat adevărate. Arată o competiție foarte strânsă pentru intrarea în turul doi. Dacă vă uitați la un sondaj pe care l-am primit, azi dimineață, de la o publicație, vedeți că la cei care au intenția să vină la vot lucrurile sunt și mai strânse, respectiv 23%, 20%, 19%, iar doamna Lasconi este la 15%. Deci, aș spune că azi se duce un pluton de 3 candidați, domnii CIolacu, Simion și cu mine, într-o competiție foarte strânsă de intrare în turul doi”, a spus Mircea Geoană.

Mircea Geoană vede o perspectivă ”înspăimântătoare”. De unde a crescut AUR

”De unde a crescut George Simion, pentru că la ultimul sondaj era undeva la 14%, păi, din voturile doamnei Șoșoacă, în mod evident. Prin urmare, toată această discuție străvezie, o înțelegere subterană sau explicită între Ciolacu și Simion, pentru ca Simion să ajungă în turul doi, find singura variantă în care Marcel Ciolacu poate câștiga, produce efecte și la parlamentare. Ați observat că acest bloc suveranist sau extremist, cum doriți să îl numiți, are vreo 31% cumulat, AUR și restul. Dincoace, PSD este undeva tot pe la 30%, apoi centru sau dreapta unită sunt undeva și mai puțin. Și nu vreau să mă gândesc la consecințele unui tur 2, între Ciolacu și Simion. Asta ar însemna un AUR și mai potențat, asta ar însemna redistribuire de voturi și ne putem trezi în Parlamentul viitor, cu o grupare, care nu este prietenă direcției europene a țării noastre, în jur de 40%. Este aproape înspăimântător ca perspectivă. Prin urmare, strategia mea este una simplă. Să spunem lucrurilor pe nume. Turul 1 este adevăratul tur 2, pentru că cine intră în turul 2 lucrurile sunt destul de clare. De exemplu, intră, Doamne ferește, Ciolacu și Simion, câștigă domnul Ciolacu. Este aproape evident scenariul Iliescu - Vadim”, a spus Mircea Geoană.

De ce turul 1 este mai important

”Ați vota și dumneavoastră cu Ciolacu, dacă disputa din turul 2 va fi Ciolacu - Simion?”, a întrebat Răzvan Dumitrescu.

”Cred că nimeni nu poate vota cu o soluție pro-Moscova. Dar vorbesc despre situația Iliescu - Vadim. Suntem într-un caz similar. În varianta în care intru eu cu Marcel Ciolacu, eu am prima șansă. Deci, apelul meu este foarte simplu. Ieșiți la vot în turul 1, și acasă, și în diasporă. Uitați-vă la care sunt consecințele votului util! Cei care iubesc democrația și direcția noastră euro-atlantică trebuie să se mobilizeze la turul 1. Deci, turul 1 este, de fapt, finala. Evident că și turul 2 va fi competitiv, dar cred că decizia de a merge înainte având curaj. Scorul meu a suferit un pic. Am fost și atacat din toate direcțiile, cu toată muniția din dotare, cu afară, de acasă. Cred că am rezistat destul de bine, cred că am un bazin de votanți solid, în jur la 20%, de multă vreme. Și cu o campanie bună, care începe astăzi, la ora 12 noaptea, sper să putem să ajungem în turul 2”, a mai spus Mircea Geoană.

