Reacția lui Mircea Badea după reinterpretarea Cinei celei de Taină la Jocurile Olimpice de la Paris

Duminică seară, în cadrul emisiunii În Gura Presei, Mircea Badea a comentat evenimentul de la Jocurile Olimpice de la Paris, unde scena Cinei cea de Taină a fost reinterpretată de mai mulți membri ai comunității LGBT într-un mod de-a dreptul ofensator pentru creștinii din întreaga lume.

La aproape două zile de la nefericitul eveniment, organizatorii Jocurilor Olimpice de la Paris și-au cerut scuze catolicilor și altor grupuri creștine, dar într-un mod destul de evaziv.

„Organizatorii Jocurilor Olimpice prezintă scuze după Cina cea de Taină de la Ceremonia de deschidere: Dacă oamenii s-au simțit jigniți, ne pare foarte rău. Nu a existat niciodată o intenție de a arăta lipsă de respect față de vreun grup religios. OK, dar ce a existat?! Nu a existat această intenție, dar ce intenție a existat? Nu ne spune!“, a spus Mircea Badea privitor la scuzele emise de organizatorii Jocurilor Olimpice de la Paris.

„'Ceremonia de deschidere a încercat să celebreze toleranța comunității', a declarat purtătoarea de cuvânt Anne Descamps în cadrul unei conferințe de presă, adăugând: 'Credem că această ambiție a fost atinsă!' Atenție! Ei chiar cred, în mintea lor, că au vrut să celebreze toleranța comunității și această ambiție a fost atinsă. Băi, eu nu cred că a fost atinsă. Ei își imaginează că după această ceremonie, comunitatea mondială este acum mult mai tolerantă cu temele progresiste, cu curentul woke și cu LGBTQ+?! Eu nu cred! Eu cred că efectul este contrar“, a mai spus realizatorul În Gura Presei.

Opinia lui Mircea Badea despre reinterpretarea scenei Cinei cea de Taină

Mai departe, Mircea Badea și-a expus părerea sinceră despre ceea ce s-a întâmplat la Jocurile Olimpice, argumentând acest lucru prin inadecvarea alăturării Jocurilor Olimpice cu o scenă care promovează o anumită ideologie.

„Eu sunt absolut tolerant și nu am nici cea mai mică străbatere privitor la minorități sexuale! Nu e treaba mea și chiar nu mă interesează. Ceea ce am văzut, însă, mi s-a părut oribil! Nu mi-a stârnit deloc toleranță! Nu, eu clar nu tolerez inadecvarea. Tolerez progresismul, tolerez LGBT-ul, dar inadecvarea nu o tolerez. A fost o mizerie, absolut o mizerie.

Ceea ce am văzut, în opinia mea modestă, a fost o mizerie, strict din acest motiv al inadecvării. Nu era locul și momentul potrivit pentru așa ceva. Nu despre asta este Olimpiada“, a comentat Mircea Badea.

„E de mare prost gust“ ceea ce s-a întâmplat la JO2024

Realizatorul TV a comentat și reacția lui Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, cel care a punctat că „deja se observă o certă dorință de a impune astfel de manifestări la nivel global, chiar și în cadrul unor evenimente care nu au legătură nici cu religia, nici cu viața personală, dar care, prin amploarea lor, pot servi publicitar ideologia woke“.

Altfel, înțeleg ce spune domnul Agachi de la Patriarhie, că se folosesc evenimente cu audiență mondială, care nu au legătură nici cu religia, nici cu relațiile personale, pentru a promova o ideologie. E inadecvat după părerea mea.

Chiar și dacă aș fi mare fan al ideologiei woke, ce treabă are Olimpiada? Nu are nicio treabă! Dar profităm de Olimpiadă ca să ne promovăm ideologia. La fel de inadecvat ar fi fost să ne promoveze ideologia comunistă. Frățioare, lasă-mă un pic cu asta! Eu vreau să mă uit la Olimpiadă! Dacă evenimentul la care eu mă uit nu are legătură, dar tu îl folosești ca să îți promovezi tu ce ai de promovat, băi, nu e în regulă! E de mare prost gust!“, a mai zis Mircea Badea.

Festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice, comparată cu Eurovision

Faptul că, la Jocurile Olimpice de la Paris, Coreea de Nord a fost confundată cu Coreea de Sud, în opinia lui Mircea Badea nici nu mai are vreo relevanță având în vedere că ceremonia a fost despre altceva, și anume „promovarea ideologiei woke“.

„Cei de la Jocurile Olimpice nu și-au cerut nici măcar scuze. Ei au zis clar 'noi am vrut să facem asta, credem că ne-a ieșit, dar dacă cineva s-a simțit jignit, ne pare rău că s-a simțit, dar e treaba lui'. Cam asta e ce ne spun organizatorii! Mie mi se pare oribil.

Am vorbit mai devreme despre ceremonia de închidere. Pentru mine, ceremonia de deschidere a coincis cu cea de închidere. Eu m-am și gândit, 'băi, e Olimpiada sau e Eurovision?!' Eurovision e aia cu așa zisa cântăreală, care după părerea mea nu are legătură cu muzica, ci e un pretext pentru a promova ideologia woke și temele LGBT. Nu o spun peiorativ, ci o remarc neutru! E clar!

Mie mi s-a părut că mă uit la Eurovision. Olimpiada nu e Eurovision! Că au confundat Coreea de Sud cu Coreea de Nord nu ar trebui să ne mire, că doar oamenii erau concentrați pe alte lucruri, nu pe Olimpiadă în sine. Ei erau concentrați pe ideologia pe care doreau să o promoveze“, a mai spus Mircea Badea.

