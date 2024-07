Scandal la Jocurile Olimpice. Istoric: M-am simțit profund ofensat și discriminat. Dacă aceasta e imaginea “lumii noi”, prefer să rămân vetust

În cadrul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, regina Marie-Antoinette a fost batjocorită. Marie-Antoinette a murit executată prin ghilotinare, în toiul Revoluției Franceze, în 1793, sub acuzația de înaltă trădare, nedovedită însă.

O altă premieră a fost prezența unei trupe de heavy metal la o astfel de ceremonie, Gojira, o formație franceză, unindu-și forțele cu cântăreața de operă franco-elvețiană Marina Viotti pentru a interpreta „Ça ira”. Acesta este un cântec revoluționar francez. Momentul artistic a inclus-o pe Marie-Antoinette cu capul tăiat.

Istoricul Filip-Lucian Iorga-Bărbulescu a exprimat public, pe Facebook, nemulțumirea sa, criticând includerea unor elemente care, în opinia sa, au fost insensibile și ofensatoare.

Filip-Lucian Iorga-Bărbulescu a acuzat organizatorii ceremoniei că au batjocorit figura istorică a reginei Marie-Antoinette. În timpul evenimentului, a fost prezentat un moment în care regina Marie-Antoinette a fost reprezentată într-o manieră considerată derizorie, ceea ce a stârnit indignarea istoricilor și a iubitorilor de istorie.

Mai mult, Filip-Lucian Iorga-Bărbulescu a condamnat utilizarea cântecului revoluționar „Ça ira”, cunoscut pentru versurile sale care promovează violența împotriva aristocraților și incită la război social. Cântecul a fost interpretat în cadrul ceremoniei, fiind perceput ca un simbol al urii și al terorii, potrivit criticilor. Acest moment a fost văzut de unii ca o instigare la violență și batjocorirea unor personaje istorice care încă au o semnificație importantă pentru mulți.

Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris a fost destinată să marcheze începutul unui eveniment global dedicat unității și diversității, dar controversa generată de aceste momente a deschis un nou front de dezbatere despre sensibilitatea și respectul în cadrul manifestărilor internaționale. Reacțiile publicului și criticii de cultură vor continua să influențeze modul în care astfel de evenimente sunt percepute și organizate în viitor.

Istoricul a subliniat că, deși ceremonia a fost destinată să celebreze diversitatea și incluziunea, includerea unor astfel de elemente a creat un contrast neplăcut cu mesajul de toleranță promovat.

„Într-o ceremonie de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris care s-a dorit incluzivă, promotoare a iubirii și a toleranței, în care teoretic fiecare opțiune și orientare și-au avut locul, organizatorii au găsit de cuviință să includă această batjocură la adresa Reginei Marie-Antoinette, martirizată în 1793 și luată în derâdere aseară. În plus, s-a auzit și sinistrul cântec revoluționar “Ça ira”, în care se vorbește despre spânzurarea și jupuirea aristocraților, practic despre ștergerea lor de pe fața pământului. Limbaj al urii, incitare la violență împotriva unei categorii sociale, încurajarea terorii, batjocorirea unui personaj istoric care pentru mulți reprezintă încă un simbol. Eu, unul, m-am simțit profund ofensat și discriminat. Dacă aceasta este imaginea “lumii noi”, prefer să rămân vetust”, a scris istoricul Filip-Lucian Iorga-Bărbulescu pe Facebook.

Holy shit! @GojiraMusic performing a metal version of Les Miserables while a headless Marie Antoinette sings along?!? ????????



Paris, you’re not fucking around!#OlympicsOpeningCeremony pic.twitter.com/GK1WRTOGoR