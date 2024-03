Reacția lui Cîrstoiu față de susținerea nașului său, Băsescu, pentru Nicușor Dan. De ce n-a fost de acord fostul președinte cu candidatura

Medicul Cătălin Cîrstoiu, candidatul din partea Coaliției la Primăria Generală a Capitalei, a fost prezent în platoul Antena 3 CNN unde a făcut mai multe declarații de pe scaunul din fața jurnalistului Radu Tudor. Printre altele, a vorbit și despre faptul că Traian Băsescu, nașul lui, îl va susține pe Nicușor Dan.

Radu Tudor: Nașul dumneavoastră, Traian Băsescu, a spus că-l sprijină pe Nicușor Dan.

Cătălin Cîrstoiu: Foarte bine.

Radu Tudor: Nu vă deranjează?

Cătălin Cîrstoiu: Fiecare om are opțiunea lui.

Radu Tudor: Mă gândeam că această chestiune, în campanie, va tot fi subliniată - cu faptul că îi sunteți fin, cu faptul că nu vă susține și îl preferă pe Nicușor Dan.

Cătălin Cîrstoiu: Eu zic că o relație privată e o relație privată și atât.

Radu Tudor: A spus astăzi că ați discutat cu el pe tema candidaturii din partea PNL-PSD și că nu era deloc de acord.

Cătălin Cîrstoiu: Mi-a furnizat niște argumente corecte care priveau partea privată a vieții, iar eu am decis că e mult mai important ceea ce cred eu în acest moment. Dacă în momentul ăsta eu cred că Bucureștiul are nevoie de o altă abordare, am decis s-o fapt, până la urmă, pentru simplul fapt că sunt ferm convins că e un moment al schimbării. Nu mai putem avea atitudinea campaniilor precedente! Nu mai putem avea acel mod de conducere. Oamenii trebuie să fie prietenoși. Am spus tot timpul: la un spital oamenii vin ca să-și găsească sănătate, nu s-o ceară. Oamenii vin că au o suferință. Gândiți-vă că și la Primărie oamenii au aceeași mentalitate. Vin cu un necaz și trebuie să-ți găsească acolo, automat, dreptatea. Instituțiile statului nu trebuie să tacă la problemele cetățenilor. Ori asta se întâmplă în momentul de față. Eu asta vreau să schimb în București.

