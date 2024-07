Reacția burselor după atentatul asupra lui Donald Trump. Adrian Negrescu: Este o veste proastă

Pentru o viziune de ansamblu asupra acestui aspect, DC Business a stat de vorbă cu analistul financiar Adrian Negrescu. El este de părere că, fiind vorba doar despre o zgârietură, bursele nu vor reacționa deplin în urma evenimentului, fiind de părere că, la nivel politic, încercarea de asasinare a fostului președinte, favorit pentru alegerile din noiembrie, va fi altfel resimțită.

”Este greu de spus dacă bursele vor reacționa mâine odată cu deschidere piețelor. Probabil va fi un spike pe fond de emoție dar vestea bună este că fostul președinte Trump nu a suferit răni foarte grave, acest lucru, probabil, va tempera foarte mult elanul de speculații din piețe.

Este o veste proastă ceea ce s-a întâmplat în Statele Unite din perspectiva securității și a siguranței la nivel internațional, a controlului armelor și a modului în care industria de armament răspunde, practic, acestor probleme de securitate care se amplifică de la an la an. Vedem aproape în fiecare săptămână în Statele Unite câte un atac armat, o persoană dezaxată care folosește arma pentru a-și rezolva diverse probleme, motiv pentru care se ridică tot mai multe semne de întrebare legat de modul în care este gestionată problema armelor în Statele Unite, o industrie gigant de zeci de miliarde de dolari care are nevoie de restricții. Ceea ce s-a întâmplat cu fostul președinte Trump denotă faptul că este nevoie de o restricție mai mare pentru arme”, a declarat Adrian Negrescu.

În ceea ce privește situația din punct de vedere electoral, republicanul Donald Trump va avea mult mai mult...

Citește mai multe pe DC Business.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News