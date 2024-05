Carla Munteanu a uimit juriul de la Românii au Talent prin dansul ei. Andi Moisescu: Sunt vrăjit de ceea ce poți face și de grația cu care execuți mișcările de hip-hop / video

Carla este campioană națională și a reprezentat țara la competiții internaționale. În 2020, la o competiție internațională din Italia, a câștigat locul I la o competiție unde a concurat împotriva băieților, fapt pe care l-a considerat extraordinar.

După audiții, a primit multe invitații la concursuri internaționale. Pentru semifinală, a ales să transmită un mesaj despre problemele adolescenților, subliniind importanța de a fi împăcat cu sine și de a face ceea ce îți place, în ciuda presiunilor și aparențelor false de pe rețelele de socializare.

„Mă bucur că am fost selectată printre cei 24 de finaliști. Toți prietenii mei filmau televizorul să-mi zică că am trecut, că sunt foarte mândri de mine. Mă bucur că a fost apreciat momentul meu.

După audiții s-au întâmplat foarte multe și am avut și foarte multe invitații la concursuri din alte țări. Am fost și în Elveția, în Grecia, în Franța. m-am calificat la Olimpiada din China, Breaking pentru Tineret.

De data asta am lăsat șapca și învârtitul în cap și am ales să transmit un mesaj, pentru show-ul din semifinală. Mesajul este despre problemele noastre, ale adolescenților. Suntem tineri și câteodată ne simțim neînțeleși, avem tendința să ne comparăm foarte mult cu ce vedem și creează false aparențe tot ce vedem pe rețelele de socializare. Cel mai important este să fii împăcat cu tine însuți și să faci ceea ce îți place. Trebuie să găsești frumusețea în tine.", a spus concurenta.

Reacția juriului

Jurații au fost impresionați de momentul adolescentei. Dragoș Bucur a apreciat alegerea unei teme relevante pentru adolescenți, iar Andi Moisescu a complimentat dansul excepțional și grația cu care au fost executate mișcările dificile de hip-hop.

„Cred că ai ales, într-adevăr, o temă foarte prezentă în viețile adolescenților. Aș completa cu ceva, ceea ce ai spus și ne-ai arătat tu. Trebuie să faci ceva ca să fii mulțumită cu tine însăți. Tu faci, tu muncești, tu acorzi timp, exercițiu, sport. Majoritatea aleg să se lase păcăliți, așa cum ai zis, de ceea ce văd pe internet. Vezi fete de 14-15 ani cu operații estetice, cu machiaj cât scoarța de copac, cu haine pentru femei de 30 de ani. Drumul ăsta e cel pe care mergi tu. Dincolo de asta, momentul a fost foarte frumos, are grație, are mesaj, are putere. E foarte frumos! Bravo!”, a spus Dragoș Bucur.

„Dincolo de mesajul tău care este excepțional pentru că este foarte actual, așa cum spunea și Dragoș, să știi că dansezi absolut extraordinar. În continuare, sunt vrăjit de ceea ce poți face și de grația cu care execuți mișcările de hip-hop, care sunt foarte dificile, deși par o joacă la prima vedere. Bravo!”, a spus Andi Moisescu.

„În timpul momentului tău, am simțiți, fără să mă uit la colegii mei de la masa juraților, că erau foarte impresionați de tot ceea ce se întâmplă. Asta înseamnă că dacă pe noi ne-ai adus în starea asta, acasă s-au produs mult mai multe emoții și cred că vei fi răsplătită mult mai mult decât te așteptai. Este doar o predicție.”, a spus Mihai Bobonete.

„Mi-aș dori să pot să-ți ofer un Golden Buzz pentru că mi s-a părut cel mai fresh moment din seara asta, cel mai original moment. Ești super talentată, ai muncit foarte mult, dar și conceptul acestui spectacol pe care ni l-ai oferit a fost fenomenal. Felicitări!”, a spus Andra.

