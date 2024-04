Răsturnare de situație cu dosarul lui Dragnea privind vizita în SUA și întâlnirea cu Trump

Completul de cameră preliminară de la Curtea de Apel Bucureşti (CAB) a decis, vineri, să restituie definitiv Direcției Naționale Anticorupție dosarul „Vizită la Trump” al lui Liviu Dragnea.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție urmează acum să decidă ce fac cu dosarul, dacă îl refac sau îl închid.

„Solutia pe scurt: Incheierea nr. 205/CP

In baza art. 347 C.pr.pen admite contestatiile formulate de catre contestatorii inculpatii Dimitrescu Gheorghe, Belcea Dan Valentin, Liviu-Nicolae Dragnea, Burci Cristian-Ionel si Burci Carlo-Robert impotriva Incheierii din data de 26.04.2023 pronuntata de Judecatorul de Camera Preliminara din cadrul Tribunalului Bucuresti in dosarul penal 14451/3/2021/a1. Desfiinteaza in parte Incheierea atacata si in rejudecare: Dispune excluderea mijloacele de proba efectuate de procuror fata de contestatorii inculpatii din prezenta cauza, in perioada 19.03.2018-12.01.2021 . Constata nulitatea Ordonantelor de continuare a urmaririi penale fata de suspectii Dimitrescu Gheorghe, Belcea Dan Valentin, Liviu-Nicolae Dragnea, Burci Cristian-Ionel si Burci Carlo-Robert, din data de 12.01.2021. Constata nulitatea Ordonantelor de punere in miscare a actiunii penale fata de inculpatii Dimitrescu Gheorghe, Belcea Dan Valentin, Liviu-Nicolae Dragnea, Burci Cristian-Ionel si Burci Carlo-Robert, din data de 01.03.2021. Mentine dispozitia de restituire a cauzei la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie-Directia Nationala Anticoruptie. In baza art 347 C.pr.pen respinge contestatia formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie-Directia Nationala Anticoruptie impotriva Incheierii din data de 26.04.2023 pronuntata de Judecatorul de Camera Preliminara din cadrul Tribunalului Bucuresti in dosarul penal 14451/3/2021/a1. In baza art. 275 alin. 3 Cod procedura penala, cheltuielile judiciare raman in sarcina statului. Definitiva. Pronuntata in camera de consiliu, azi, 12.04.2024”, se anunța pe portalul instantelor.

Liviu Dragnea a fost trimis în judecată de DNA în anul 2021, fiind acuzat de trafic de influență la vizita făcută în ianuarie 2017, după alegerea lui Donald Trump în funcția de președinte al SUA, la Washington. Alte nume din același dosar au mai fost Gheorghe Dimitrescu – fost consul general al României la Bonn, afaceriștii Dan Valentin Belcea și Cristi Burci, fiul său Carlo Burci.

Liviu Dragnea a fost acuzat de Direcția Națională Anticorupție că ar fi primit de la unul dintre oamenii de afaceri foloase necuvenite pentru el și pentru PSD, în schimbul cărora a încercat să influențeze premierul și alți miniștri din guvernele PSD. Printre foloase ar fi fost și vizita la ceremonia de inaugurare a prșeedintelui Donald Trump.

