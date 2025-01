Rareș Bogdan explică cine din PNL a fost, de fapt, în spatele campaniei de pe TikTok de care a profitat Călin Georgescu

O investigația anterioară a Snoop a ajuns la concluzia că Partidul Național Liberal ar fi finanțat o campanie pe TikTok de care a profitat Călin Georgescu pentru a-și crește vizibilitatea pe platforma de socializare înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale. A fost vorba despre campania #EchilibrușiVerticalitate, realizată cu influenceri pe TikTok.

Călin Georgescu a fost propulsat pe campania #echilibrusiverticalitate și a ajuns la milioane de vizualizări în doar câteva zile, însă versiunea originară a campaniei #echilibrusiverticalitate a fost #echilibrusiseriozitate și i s-ar fi potrivit și candidatului PNL de la acea vreme, Nicolae Ciucă. Hashtag-ul a fost însă ușor modificat și în loc de „seriozitate“ a fost introdus cuvântul „verticalitate“.

Într-un interviu recent pentru aceeași publicație, Rareș Bogdan, acuzat fără oarecum bizar de mai multe surse din PNL că s-ar fi aflat în spatele campaniei, a clarificat cine au fost, de fapt, cei care s-au coupat de campania din mediul online.

„Trebuie întrebați Motreanu, Ciucu, care a fost director de campanie pe online, și pe Kensington, firma care au avut mână liberă pe subiectul ăsta. Cei de la FameUP au făcut o campanie pe TikTok, dar cum au reușit cei ai lui Georgescu să se lipească…nu știu. Pot să vă spun însă că PNL nu a avut niciun interes să plătească altceva, că PNL nu a plătit suficient pentru campania lui, nu avea de ce să plătească pentru campania altora. Campania de pe TikTok #echilibrușiseriozitate – ăia au schimbat-o și au deturnat-o”, a zis europarlamentarul Rareș Bogdan pentru Snoop.

De asemenea, liberalul a cerut clarificări și din partea companiei Kensington Communication, cea care a plătit influencerii cooptați pe platforma FameUp, referitoare la momentul în care campania #echilibrusiseriozitate a fost deturnată în favoarea lui Călin Georgescu.

„Trebuie să-i întrebați pe ei. Eu nu am avut treabă, am fost în campanie cu mesajele pe televiziuni, cu emisiunile, pe online nu am avut nicio atribuție. Dan Motreanu a condus campania generală pe prezidențiale“, a mai spus Rareș Bogdan.

