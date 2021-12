Ramona Săseanu, numită de Orban, recompensată cu funcția de producător general după ce a prăbușit prime-time-ul TVR

Ramona Săseanu, prezentatoarea emisiunii ”Leacuri, hapuri și pilule”, de pe TVR 3, era propulsată de liderul PNL în funcția de președinte director general interimar al TVR. Ca multe decizii luate de Orban, și această numire era una controversată. Nu doar că Ramona Săseanu era necunoscută marelui public, sau că picase concursuri interne în TVR, ci fiindcă au stabilit judecătorii CCR că procedura folosită de Orban pentru controlul televiziunii publice încălcase Constituția.

Reforma TVR=pierderea audienței în prime-time

Constituțională sau nu, reforma TVR putea începe. Și a însemnat două lucruri: controale tip reglări de conturi la Craiova, unde lucra doamna Săseanu înainte de a fi numită PDG, și prăbușirea audienței din prime-time.

Considerat o amenințare la adresa guvernării PNL-USR, Ionuț Cristache este ”mutat” cu tot cu ”România 9”, de la ora 21 la ora 17. ”Tema zilei” ia locul unei emisiuni consacrate deja, cu o audiență care aducea TVR la nivelul posturilor concurente. Și pe care o duce în cap: de la 1 punct de ratig, în medie, la 0,4-0,7 puncte de rating.

Pe măsură ce Tema zilei pierde teren, România 9 urcă în top, ajungând, săptămâna trecută să depășească pricipala emisiune de știri a TVR, cu un rating de 1,4.

Să nu credeți că ”performanța” de a ceda audiență în prime-time (?!) nu e recompensată de postul public de televiziune. Noua conducere a TVR o numește pe Ramona Săseanu în funcția de producător general.

Așa a decis doamna!

Din această importantă poziție poate să comunice oficial, în scris, care au fost argumentele, analiza de piață etc. în urma căreia a decis mutarea unei emisiunii ”România 9” la ora 17. Rezultatele s-au văzut.

„Nu mi s-a comunicat oficial, în scris, că emisiunea România 9 devine România 17. Am fost sunat joi de directorul interimar al TVR 1, Eduard Dârvariu. Mi-a spus sec: De pe 21 iunie eşti de la 17.00. Am întrebat: De ce? Mi s-a răspuns: Că aşa a vrut doamna! (Ramona Săseanu-PDG interimar-n. red.). L-am întrebat dacă a fost făcută o analiză de piaţă, care sunt argumentele, căci Romania 9, obiectiv vorbind, e lider de post, alături de jurnal în zilele în care e difuzată! Mi-a repetat că asta a fost voinţa doamnei şi dacă am nelămuriri să mă duc la dânsa! Cam asta a fost! Cumva mă aşteptam, dar mi se pare amuzant stilul! În urmă cu 5 luni acelaşi Comitet director îmi prelungea contractul, pe motiv de performanţă and so on, acum s-a schimbat conducerea … Eu mă pregătesc de România 17.00, după aproape 5 ani de Romania 9! Oare de ce se numea România 9? Înţeleg că plecăm din „Minorităţi”! Din rating 0.0! Şi de aici suntem liberi la speculaţii în lipsa unor explicaţii obiective şi argumentate!”, scria Cristache pe Facebook, lăsând să se înțeleagă că președintele TVR, numit politic, a făcut o mișcare politică.